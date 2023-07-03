山下智久（左2起）、新木優子的首檔台綜，獻給Sandy（左起）、吳宗憲、風田主持的《小明星大跟班》。（中天綜合台提供）

日本高人氣男神山下智久與新生代女神新木優子為電影來台宣傳，電視節目通告只有上中天綜合台《小明星大跟班》，主持人吳宗憲一見到兩人便誇讚：「本人比照片好看！我年輕的時候跟他（山下智久）很像。」他還要幫忙翻譯的風田轉達新木優子：「她是我的菜」，不料風田崩潰直喊：「這我不敢翻，你不要為難我，他是我的青春，小時候都看他的戲，現在看到本人我真的很緊張。」山下智久親和力十足，還笑著回話：「她是真的很漂亮，大家也都這麼覺得。」

山下智久與新木優子都是第一次參與台灣綜藝節目錄影，兩人也體驗經典遊戲「你畫我猜」，不料山下智久緊張到冷汗直流：「其實我不會畫畫，我怕畫完以後，來台灣機場都沒人接我。」另外製作單位還安排腳底按摩，山下智久被按到快睡著，吳宗憲忍不住開他玩笑：「時間到了，如果要繼續按要辦卡。」山下智久一聽嚇得立馬驚醒。

山下智久與新木優子在新片《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》中，分別飾演雙目失明的畫家與耳朵失聰的女孩，兩人為了詮釋角色做了非常多功課，山下智久甚至在家曚眼生活了一段時間，吳宗憲也趁機分享自己的經驗：「搭火車時，人家給我飲料，我喝了一口眼睛突然看不到。」山下智久一聽感到詫異，不料吳宗憲卻說：「後來才發現是過山洞。」頓時全場一陣安靜，唯獨新木優子被逗得哈哈大笑，讓吳宗憲尷尬提問：「這笑話很爛嗎？看來新木優子有在喜歡我。」節目中新木優子也透露自己的理想型就是笑點跟她一樣低的男生，於是Sandy急忙阻止，就怕吳宗憲「對號入座」。

新木優子也提到新片與原著的還原度非常高，但她覺得兩人彼此依靠的場景比吻戲還要浪漫：「因為一個看不到，一個聽不到，所以在家或出去外面，都一定要互相依靠著身體，而這點也是導演很講究的。」吳宗憲不禁好奇兩人拍片朝夕相處2個月，是否對彼此產生好感？山下智久透露：「拍戲時，一直想著她是一定要的。」光聽分享吳宗憲就有很多想像：「拍完就要分開多殘忍，我們看戲的時候，都希望男女主角永遠在一起。」山下智久則認為觀眾能入戲，就是對演員最大的肯定。最後，山下智久也熱情邀請吳宗憲到日本作客，吳宗憲一聽打趣暗示：「不要只有你來喔！」山下智久也笑著接話：「我們會一起招待你啦！」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。