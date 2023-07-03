亞洲天后蔡依林〈親愛的對象〉歌單封面（THE FIRST TAKE 提供）

亞洲天后Jolin蔡依林近期以〈玫瑰少年〉與〈親愛的對象〉二度登上日本最強音樂頻道「THE FIRST TAKE」，兩支演唱影片在YouTube推出後，引起所有網友的熱烈迴響和高度讚賞。先前〈玫瑰少年〉TFT版音源上架，立刻奪下KKBOX新歌即時榜第一名寶座，同樣獲得相當好的成績。

今日（7／3）00：00〈親愛的對象〉TFT版音源也已於各大數位平台正式上架。日前Jolin接受THE FIRST TAKE專訪，分享這次錄音的經驗，她表示團隊在兩首歌的編曲上花了很多心思，並根據她的聲音特色特別挑選了合適的麥克風，「因為那支麥克風的敏感度非常高，突然間有種……好像連呼吸都不能犯錯的感覺。」而在詮釋這兩首歌曲時，她分享：「〈玫瑰少年〉稍微輕鬆一些，因為歌曲還算是有節奏的，我的身體還可以隨著音樂緩解一下緊張；唱〈親愛的對象〉我必須很穩定地把感情傳達出來，真的很緊張。」

在THE FIRST TAKE專訪中，Jolin分享出道至今的心路歷程，她回憶起1999年初出道時的情景，形容自己當時像一個戰戰兢兢的考生，總是擔心在舞台上出錯。然而，經過多年的磨練、自我拓展和持續的嘗試與挑戰，她漸漸學會了如何展現自己的獨特特色，並詮釋出不同色彩的歌曲。不僅在表演方面不斷進步，Jolin也積極投入音樂製作、嘗試作詞作曲，〈玫瑰少年〉和〈親愛的對象〉正是她參與創作的兩首歌曲。許多粉絲聽完〈玫瑰少年〉和〈親愛的對象〉TFT版本後都深受感動，留言道：「比起歌聲和表現，更難能可貴的是她選擇兩首平權的歌曲傳達充滿愛的精神。」被問到選唱這兩首歌的原因，Jolin則表示：「〈玫瑰少年〉是想表達在無法被理解的環境跟社會結構當中、要為自己綻放的一首歌曲；〈親愛的對象〉則是為了電影創作的歌，是一首溫柔又深刻的情歌，展現出跟〈玫瑰少年〉不一樣的色彩。」

此外，上週蔡依林Jolin官方YouTube頻道無預警釋出今年初「Ugly Beauty 演唱會」Jolin與韋禮安合唱〈如果可以〉的Live版MV，也宣布Jolin巡迴演唱會廣州站門票開賣。MV一推出讓粉絲大呼驚喜，火速登上音樂發燒影片排行榜第一名；而Jolin廣州站演唱會門票也在正式開賣當天迅速秒殺完售，隨後公開的深圳站同樣秒殺，讓沒搶到票的粉絲紛紛失望直呼：「根本搶不到」「這速度太嚇人了」，可見Jolin蔡依林的魅力和超高人氣！