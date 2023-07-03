身障女乘輪椅搭電梯遭保全員出言不遜 警公布密錄器還原

陳姓身障女子本月1日下午2點30分在台北車站東1門乘坐輪椅欲搭乘電梯，遭到保全員稱「小姐妳應該要排隊吧」並出言不遜「殘障不代表一切」，但陳女認為，自己有優先權，雙方發生口角爭執，案經保全員報案，中正一警分局員警到場排解，保全員道歉，雙方並未提出告訴並各自離去。

陳女臉書貼文，保全員指責她插隊，但她觀察周遭沒有其他輪椅、嬰兒車、老年人、孕婦的情況，有充分合理性優先使用電梯，但保全員卻以連珠炮地指教她，語氣非常凶惡，讓她非常的害怕，最後，保全決定報警處理，並指到場處理的員警，見證一名身障者遭到羞辱「你們的良心真的都不會痛嗎？還是非得等到你們自己或你們的重要他人成為身障者時，你們才會理解，電梯是許多人不得不的選擇？」

中正一警分局表示，肯定到場處事員警的愛心與耐心，能以同理心處理，並無不妥，有效發揮警察為民服務精神，並公布當時密錄器影片。