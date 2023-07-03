根據台北市衛生局統計，去年北市死亡人口人數較2021年增加12.8％，死亡率則是增加15.6％，死亡人數及死亡率增幅受新冠肺炎、人口老化影響，皆是歷年來最高。若從死因來看，癌症與心臟疾病依然位居前2位死因，新冠肺炎則從第11位升至第3位，死於新冠肺炎者人數加近4倍，事故傷害則退出10大死因行列。

根據統計，台北市去年死亡人數為2萬1047人，相較2021年增加2395人，比例約為12.8％；死亡率則為每10萬人口841人，增加113.4人，約增加15.6％。衛生局指出，受到新冠肺炎疫情及人口老化影響，死亡人數及死亡率增幅比例皆為歷年最高。

衛生局進一步分析，逾8成死亡人數為65歲以上長者，台北市去年增加2395死亡人數，過半者主要死因為新冠肺炎，死於新冠肺炎者，則以65歲以上為主，比例高達9成，顯示新冠肺炎對長者衝擊相對嚴重。

衛生局表示，去年台北市10大死因，占總死亡人數76.7％，其中8項慢性疾病占總死亡人數的62.4％。前3大死因爲癌症、心臟疾病及新冠肺炎，其次依序為肺炎、腦血管疾病、慢性下呼吸道疾病、糖尿病、高血壓性疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變、血管性及未明示失智症。

與2021年10大死因相比，衛生局表示，癌症及心臟疾病仍居前2位，新冠肺炎則由第11位升至第3位，事故傷害則退出10大死因。除了死於肺炎、癌症、腦血管疾病者減少，其餘皆增加，尤其死於新冠肺炎者增加1287人，約增加3.8倍，增幅最高。

若從各年齡組前3位死因來看，衛生局表示，15歲至24歲前3名死因為自殺、事故傷害及癌症，25歲至44歲則為癌症、自殺及心臟疾病，45歲以上為癌症、心臟疾病、新冠肺炎。