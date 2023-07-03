展望第三季，受惠於旺季效應，合勤控多款新產品上市，歐洲、澳洲與紐西蘭客戶FWA(固定無線接入)，歐洲企業級網通設備需求回溫，加上因應年底長假購物旺季新產品鋪貨動能帶動出貨向上，以及旺季需求帶動北美銅線傳輸網通設備出貨增加，帶動營收回溫脫離谷底。另外，合勤控雖然持續進行舊產品庫存調整，但受惠於新產品上市，營收規模回溫，第三季毛利可望略優於第二季。

以合勤控2023年來看，通膨高漲壓抑終端需求，歐美電信商客戶上半年進行庫存調整，但下半年受惠於旺季需求以及新品上市，FWA出貨給歐洲、澳洲與紐西蘭電信商客戶，歐洲企業級網通設備新產品帶動需求回溫，印度、東南亞新興國家佈建光纖網路維繫PON出貨動能，以及下半年將認列國防部通訊設備標案營收，有機會帶動合勤控下半年營收回溫。法人預估，合勤控2023年營收有機會相較去年有低個位數成長，每股獲利約落在3.7元。