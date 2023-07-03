自6月30日起，車輛若未停讓行人最高可裁罰新台幣6000元。新法上路以來發生諸多亂象，不過國內最早推動行人友善政策的基隆市長謝國樑表示，目前基隆車輛停讓行人已內化到駕駛習慣中，後續也將擇期規範行人。

自《道交條例》修法實施以來，不少民眾痛批這種只罰車、不罰人的法令，是「帝王條款」，也有民眾爆料有諸多亂象。不過對於國內首開推動行人友善政策的基隆市，謝國樑說，目前基隆民眾已經將禮讓行人內化為駕駛習慣，後續市府也將擇期規範行人違規。

謝國樑指出，自他上任以來便開始推動行人友善政策，近半年以來，基隆市車輛行經人行穿越道時，未禮讓行人的情況已經改善很多。據他的觀察，大多已經內化到基隆駕駛人的駕駛習慣之中，成為基隆市交通的常態。

今年6月，謝國樑在聽取基隆市警局簡報時，要求市警局統計行人事故相關資訊，並透露愈來愈接近加強取締行人違規的時機，並要求市府交通處及市警局研議宣導及執法方案。

謝國樑表示，據他了解，除目前加強車輛停讓行人的新法外，交通部正在研議禁止行人過馬路時使用手機，未來也將針對行人闖紅燈、未在行人穿越道上過馬路等相關的違規加強取締。但加強取締行人違規，具體落實的時間點，還有待市府團隊進一步討論。