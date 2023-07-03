民眾黨總統參選人柯文哲昨日在台中的千人造勢會中指出，中央的防疫特別預算8400億元，怎麼搞到最後疫苗送的比買的還多？疾管署今日駁斥，政府採購佔比73.8％，並無「疫苗送的比買的多」之情事。

疾管署今日發布新聞稿指出，有關柯文哲昨日發表「新冠疫苗送的比買的多」言論一事，我國自2020年9月起逐步採購新冠疫苗，於2021年間亦陸續獲得台積電、鴻海暨永齡基金會及慈濟基金會，與美國、日本、立陶宛、捷克、波蘭及斯洛伐克等友好國家捐贈疫苗，截至2023年6月底總計有9267.5萬劑，其中6841萬劑為政府採購，2426.5萬劑為捐贈，政府採購佔比達73.8％，很明顯「疫苗送的比買的多」之言論並非事實。

疾管署說明，因應新冠疫情，接種疫苗為防疫重要策略之一。為獲得安全有效的疫苗，政府採取多元外購與國內研發雙軌並行方式，取得足夠數量，並儘速提供民眾接種，以使國人獲得免疫保護力，確保國民健康安全，利於整體疫情控制。