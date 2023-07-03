國民黨立法院黨團今質疑，民進黨總統參選人賴清德只要CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），不要兩岸服務貿易協議（服貿），是「裝睡叫不醒」，酸民進黨為選票討好美國、日本，犧牲國民健康。民進黨發言人張志豪3日回擊稱，服貿具強烈政治目的，須以九二共識、一中原則為前提，與符合經貿自由化的CPTPP完全不同。

張志豪指出，中國國台辦說的很清楚，復談貨貿、服貿的前提是接受「九二共識」的政治基礎，令人質疑的是，國民黨總統參選人侯友宜是否已經準備公開支持「九二共識」？台灣經濟路線要繼續走向國際，不能走回頭路，把經濟產業鎖在中國。請支持重啟服貿的國民黨及侯友宜，和民眾黨總統參選人柯文哲負責任地向國人說明服貿對各行各業的衝擊，及對年輕人就業機會的衝擊，不要冒進暴衝傷害台灣。

張志豪解釋，加入CPTPP和對中國開放服貿、貨貿最大不同，首先是前者符合經貿自由化原則，台灣加入無需以「一中原則」作為政治前提；而服貿、貨貿則是必須符合中國「九二共識」、「一個中國」等強制性政治框架，不僅是不正常的經貿交流，也使中共當局遂行對台以商圍政、以經促統的政治目的。

張志豪進一步說，CPTPP是一組多邊關係的自由貿易協定，台灣加入CPTPP，是跟其他12個以上經濟市場進行貿易自由化，雖有開放，亦能透過分散市場風險降低經濟衝擊，這跟兩岸雙邊協定完全不同意義。

張志豪表示，兩岸服貿協議最大的風險是中國處心積慮對台設下政治陷阱，加上不對等前提開放後的潛在經濟衝擊，台灣和中國經濟一體化後所承擔的政治風險遠大於經濟效益。而台灣加入CPTPP不僅沒有政治陷阱衝擊，更是我國拓展國際空間、回饋國際社會，以及發揮台灣軟實力的重要管道。

張志豪強調，一旦開啟兩岸服務貿易協定，將大範圍影響的台灣業種，包括商業服務業、通訊服務業、營造工程業、批發零售業、觀光旅遊業、醫療社服業、環保廢棄物處理業、運輸倉儲業、洗衣美髮業，以及殯葬火化業等10大產業，直接衝擊400萬台灣就業人口，拉低產業薪資水平，中國企業和其從業人員都將進到台灣掌握經營權與取代台灣勞工，對台灣經濟安全威脅不能等閒視之。