雲林縣政府今年提供120名大專青年到公部門暑期工讀機會，名額是例年來最多的一次，讓在外地的雲林縣籍學生得以返鄉打工體驗職場，3日在縣府大禮堂報到，縣長張麗善勉勵工讀生把握留鄉工讀時間，多陪伴家人到雲林各景點走走，暑假後回到學校幫忙行銷雲林，讓更多人了解雲林之美。

張麗善表示，縣府致力落實青年事務發展，期盼在縣政推展上聆聽在地青年聲音，協力規畫打造新雲林，因此很重視青年各方面的需求，包括建置中區區域性青聚點，協助在地青年培力作為；成立青年事務諮詢委員會，提供青年公共參與平台；開辦青年創業補助金及成立「撫錢 51 House」，協助在地青年創業發展等。

縣府勞動暨青年事務發展處處長張世忠說，大專生工讀計畫廣受家長與青年學子肯定，名額從2018年25名逐年增加至今年120名，累計提供超過千名青年完成公部門職場體驗。也期盼日後青年能返鄉持續推動這個政策，創造良善循環，讓更多青年留鄉在地深耕發展。

張世忠提到，本計畫落實張縣長簡政便民理念，一律採用網路線上報名，並在前置工讀單位調查與抽籤規則上貼心規畫，讓山、海線工讀機會均等，盡量根據工讀生戶籍所在地就近分配，減少路途遙遠奔波的辛苦。

勞青處補充，縣府提供每月基本工資2萬6400元（含勞健保）讓青年職場體驗，參與計畫者須在工讀期間完成用人單位交辦事項並提交心得報告。希望給予青年更多機會培養職場競爭力，未來在職場上有所成就，共同擦亮最「嚮 young」的雲林招牌。