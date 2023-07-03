今年分科測驗報名人數暴增達4萬2252人報名，比去年的2萬9086人大增1萬3166人或45％。專家分析，去年「極度好康」的狀況將不再重現，今年老牌私校的錄取分數應會提高。教團則認為，報名人數增加，大考中心應該保障他們的升學權益，分科測驗應該加考國文、英文。

升學專家劉駿豪表示，今年分科測驗報名人數和109年、110年的指考相當，推估應該會有3.5萬到3.6萬人參與分發入學的登記，而總招生名額（含原本核定及特殊選才、繁星推薦、申請入學回流的名額）約有4.2萬人，也就是今年的缺額會有6、7000人，僅是去年1萬4493人的一半左右。

劉駿豪說，頂尖校系的競爭一向激烈，因此分科測驗報名人數增加，影響不大。比較值得注意的是，去年一些老牌私校學系的錄取分數很低，今年這種對學生「極度好康」的狀況將不復見，這些校系的錄取分數應該會提高。

全國高級中等學校教育產業工會秘書長、台北市萬芳高中老師許麗吉則說，今年分科測驗報名人數增加很多，幾乎回到以前指考時期，而去年報名人數不到3萬人可能是特例。

許麗吉表示，從今年報名人數來看，顯示有一群學生就是適合走分發入學管道，但現在分發入學同時要看分科測驗及學測成績，這不適合，應該檢討。他們主張，分發入學應該成為一個獨立的升學管道，以照顧特定屬性的學生，因此分科測驗有必要加考國文、英文，而不是將分發入學又和學測成績綁在一起。

全國教師工會總聯合會高中職委員會主委張瓊方說，去年因為考招新制而影響學生選擇不同，造成分科測驗報考人數下降，是以今年人數的回升不過是回復常態而已。

張瓊方說，若以舊制最後一年（110）與新制兩年（111、112）比較，會發現自然考科報考比例明顯增加，或許也顯示自然組學生認為分科測驗對其較有利。