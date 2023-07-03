經常分享北海道旅遊資訊的YouTuber「北海道女婿」近日從日本返台，坦言回到台灣最不習慣的就是「沒有人行道」，在北海道札幌每條路都有人行道，散步不怕被車撞，反觀台灣騎樓都被店家、機車霸佔，只好走在馬路上，引起許多台灣人共鳴。

「北海道女婿」昨天在臉書發文，從日本回到台灣後很不習慣沒有人行道的生活，早上外出買早餐，發現給行人走的騎樓，不是被霸佔就是整個封起來，不能過去，只好全程走在馬路上，並隨時觀察路況。

「北海道女婿」表示，在札幌散步很悠閒，每條道路都有人行步道，不用擔心被車撞，連6歲小孩都能自己上下學走路回家。他坦言，喜歡台灣人的熱情、直接，不像日本有過多人際關係的考量，但日本的道路規劃真的完勝台灣，期待台灣有朝一日能改善。

貼文PO出後，引起網友共鳴，「100%認同！看到台灣的人行道，我就想到日本」、「在札幌住過幾個月，人行道等基礎設施真的比台灣任何一個都市都完整很多」、「台灣人：交通超爛行人地獄要改善，但不要碰我家前面的位置我要停車」。

不過許多人認為，台灣交通亂象要改善很難，「要整個規劃像日本一樣，除了交通法規與設計之外，還有家家戶戶的停車問題，茲事體大，政府在選舉考量下，很難做到」。