小孟老師在臉書上分享12星座下半年運勢，其中雙子座事業運步步高升，但做人務必謙和以免遭人忌妒；獅子座事業發光發熱引人注目，桃花運也很旺；處女座適合建立新的社交圈，有助於結識貴人與人脈；天秤座則是事業能獲貴人幫助，保持好的交際手腕。

▍牡羊座

牡羊座在上半年可說是好運擋不住，各方面進展順利，而下半年趨於穩重，下半年合作關係須磨合，小心口舌是非，說話要婉轉，但會有貴人相助不必太過擔心，當面臨的挑戰越多翻轉命運機會越大。家庭方面有些事情使他們費盡心思處理。感情方面將出現優質桃花需主動把握。另外，身體健康注意勿過勞。

▍金牛座

金牛座在下半年適合多做學習，重新整頓自我，對凡事充滿好奇，抱持開放態度，迎接新能量或事件來到生命裡，適合規劃未來人生新階段藍圖，感情與家庭穩定，需多注意運動傷害或刀、火燙傷。

▍雙子座

雙子座在下半年表現亮眼，聰明才華魅力無法擋，事業運可說是步步高升，站上新高峰，但也容易遭人忌妒，做人務必謙和。 家庭運勢可能會有吵架風波，建議心情平靜後在進行討論。感情方面桃花多，需注意爛桃花糾纏。健康方面則是注意熬夜與氣喘。

▍巨蟹座

巨蟹座在下半年適合探索身心靈，並做深層的心靈療癒，探究靈性智慧，除了整合傷痕累累的身心外，也是培養情緒穩定跟舒壓的管道，靜心養身多休息都很好。各方面壓力雖大，但都能逢凶化吉，看待事情需記得換個角度想，好運將能降臨在身邊。另外，健康方面則是需注意支氣管保養，肩頸與喉嚨。

▍獅子座

獅子座在上半年工作方面將有許多轉折，無論是換工作或新環境，劇烈的變化能讓他們創造新的未來，可好好把握機會，下半年有望發光發熱，引人注目。桃花運旺，建議保持健身與美顏，隨時都有桃花圍繞在身旁。另外，健康需注意火氣大。

▍處女座

處女座在下半年適合建立新的社交生活圈，重新定位自我方向，有助於認識貴人累積人脈，對未來有所幫助，過去非常努力的他們，今年是一個新的開端，凡事不可操之過急，年底好運大開。桃花運平平，但新出現的對象會是優質人選。另外，健康方面則是小心過勞，頭痛及憂鬱。

▍天秤座

天秤座在下半年運勢超級旺，事業能獲貴人相助，適合繼續保持良好交際手腕，雖然面臨挑戰壓力大 ，但這是絕佳好機會，可好好把握在事業打拚努力。感情方面需審視自我需求，不要一味的讓步，或總用自己以為好的方式對待另一半，應要和平討論，互相理解。另外，健康方面則是注意溫差太大導致感冒，泌尿系統與婦科保養。

▍天蠍座

天蠍座在下半年將遇到許多狀況得獨自面對，或默默演變成事情獨自一人扛起，注意不要故步自封，需協助時記得找人幫忙。事業方面適合一步一腳印努力踏實，嚴防小人攻擊，冷靜面對一切。感情容易與舊情人重逢，或與曾經曖昧過的人再度連繫，可談場美好的戀情。另外，健康方面則是注意心血管疾病。

▍射手座

射手座在下半年人際關係變化大 ，需謹慎經營形象 ，才能在複雜的人際關係裡面招惹麻煩，切記不可過度自我，要放軟脾氣來面對各種困難。而在愛情運方面因健身有成，渾身充滿魅力，身價飆高桃花大開，可說是人見人愛。財運方面將逐漸好轉，不需太過擔心。另外，健康方面則是注意恍神跌倒。

▍摩羯座

對摩羯座來說，下半年可說是苦盡甘來的時刻，將會有許多挑戰逼著他們勇於承擔跟突破，順應時勢潮流，不可固執己見，也不可刻意反骨， 凡是順應命運安排，就能看見天助的好運。桃花運旺同時爛桃花多，記得慎選，不可因寂寞而濫情，會打壞自身行情。另外，健康方面容易眼壓過高或失眠等問題出現。

▍水瓶座

水瓶座在下半年需注意合作關係，與同事相處時不宜太過自我或原則太多，而婚姻情感不能太過任性，容易感情失和或產生誤會，與人相處需謹記以柔克剛，才能逢凶化吉。另外，財運佳。健康方面需留意情緒影響，導致身體疼痛。

▍雙魚座

雙魚座在下半年需多顧及家庭與朋友，他們將是生活上極大的助力。另外，工作會十分忙碌，桃花運也超級旺，參加聚會時可遇到優質桃花，而在為事情到處奔波之餘，別忘了安排自我進修的課程，讓自己好好休息。