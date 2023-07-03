救難人員吊起泰坦號殘骸。

鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」（Titan）在海底內爆，導致5名乘客及駕駛身亡，其中巴基斯坦富商的妻子克莉絲汀（Christine Dawood）受訪回憶乘客下水時的最後時刻，她說乘客被告知，為了節省電力，下沉期間只會看到漆黑一片，或許能看到發光的海洋物種在旁悠游，另外乘客能在艙內放自己喜愛的音樂。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，巴基斯坦富商達伍德（Shahzada Dawood）及19歲兒子蘇爾曼（Suleman Dawood）搭上泰坦號不幸喪命，妻子克莉絲汀接受《紐約時報》（New York Times）訪問，描述父子倆如何展開這趟旅程。

Passengers on Titan sub likely spent final moments in darkness looking at bioluminescent creatures https://t.co/U0NR5rFyNz — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) July 3, 2023

她說2012年全家人在新加坡看了鐵達尼號沉沒百年特展時對鐵達尼產生興趣，2019年全家前往格陵蘭時，被冰河及冰山迷住，後續克莉絲汀看到潛水器公司海洋之門（OceanGate）的廣告，原本計畫和先生一起參加，但行程因新冠疫情取消，後續兒子也夠大了，年紀已達登船標準，才改由兒子出發。

圖為巴基斯坦富商達伍德（Shahzada Dawood）及19歲兒子蘇爾曼（Suleman Dawood）。（資料照／路透社）

克莉絲汀說，父子倆原本差點趕不上這趟旅程，因為前往加拿大紐芬蘭省（Newfoundland）聖約翰（St. John's）的原訂班機取消，下一班飛機又延誤，一家人當時很焦急，擔心第二架飛機也被取消，現在回想起來，她真希望第二架飛機也取消起飛。

圖為極地王子號。（資料照／美聯社）

最終達伍德一家四口仍趕在15日半夜登上停泊在聖約翰碼頭的母船「極地王子號」（Polar Prince）。

克莉絲汀說，極地王子號上的房間相當狹窄，只有臥舖，他們每天要上12小時課程，從上午7點持續到晚間7點，包括鐵達尼號殘骸、此趟旅程的安全性等，她坦承有些課程聽不太懂，主要是工程方面的課程。

圖為駕駛員、海洋之門執行長拉許（Stockton Rush）在泰坦號控制室。（資料照／美聯社）

除了工程課程，克莉絲汀說，同樣在這趟旅程中罹難的海洋之門執行長拉許（Stockton Rush）也講述了其他深海故事。

她說全家人都沉浸在即將展開的冒險，先生尤其喜歡77歲法國退役海軍納若萊（Paul-Henri Nargeolet）的冒險故事，納若萊是全球最重要的鐵達尼號專家之一，有「鐵達尼先生」之稱，他此趟不幸同樣葬身海底。

77歲法國退役海軍納若萊（Paul-Henri Nargeolet）資料照。（資料照／美聯社）

克莉絲汀說，納若萊向大家介紹了自己37次潛入鐵達尼號殘骸的經驗，其中一個故事是潛水器失去通訊，他被困在殘骸區3天，結果達伍德只是轉頭對克莉絲汀驚呼：「我的老天，這太酷了！」

乘客也被告知登上泰坦號時必須穿上厚襪子及羊毛帽，因為潛入海底後溫度會愈來愈低，下潛前一天也必須進行低渣飲食（low-residue diet），降低食物消化後在腸道留下殘渣，出發當天也不能喝咖啡。

泰坦號資料照。（資料照／美聯社）

她說拉許告訴大家，為了節省電池電力，下潛時泰坦號會關閉頭燈，因此下降過程中會「漆黑」一片，幸運的話，有機會看到發光海洋生物在一旁悠游，乘客能將喜愛的音樂下載到手機，艙內能用藍牙播放音樂，不過拉許禁止播放鄉村音樂。

18日清晨5時，所有人聚集在甲板上準備登上泰坦號，克莉絲汀描述準備過程看起來相當順暢，「你看得出來他們之前做過很多次了」。達伍德及蘇爾曼穿上制服、防水褲、橘色防水夾克、鋼頭靴、救生衣及頭盔，出發前先秤重，然後留下合影。

克莉絲汀和17歲女兒阿麗娜（Alina）看著5個人進入泰坦號，潛水員關閉艙門，栓緊艙外的螺栓，她形容「是個美好的早晨」。

圖為救難人員打撈起泰坦號殘骸。（圖／路透社）

克莉絲汀說，當天上午她聽到有人說泰坦號失去通訊，她詢問技術人員後被告知不用擔心，因為通訊可能不可靠，如果發生問題，旅程會終止，潛水器會放掉自身的重物後浮出水面。後續又有人告訴她，不知道泰坦號在哪裡，克莉絲汀望向海洋，希望看到潛水器浮上來，不過5天後只等到找到殘骸的消息。