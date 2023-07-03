救難人員吊起泰坦號殘骸。

鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」（Titan）在海底內爆，導致5名乘客及駕駛身亡，其中巴基斯坦富商的妻子克莉絲汀（Christine Dawood）受訪回憶乘客下水時的最後時刻，她說乘客被告知，為了節省電力，下沉期間只會看到漆黑一片，或許能看到發光的海洋物種在旁悠游，另外乘客能在艙內放自己喜愛的音樂。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，巴基斯坦富商達伍德（Shahzada Dawood）及19歲兒子蘇爾曼（Suleman Dawood）搭上泰坦號不幸喪命，妻子克莉絲汀接受《紐約時報》（New York Times）訪問，描述父子倆如何展開這趟旅程。

她說2012年全家人在新加坡看了鐵達尼號沉沒百年特展時對鐵達尼產生興趣，2019年全家前往格陵蘭時，被冰河及冰山迷住，後續克莉絲汀看到潛水器公司海洋之門（OceanGate）的廣告，原本計畫和先生一起參加，但行程因新冠疫情取消，後續兒子也夠大了，年紀已達登船標準，才改由兒子出發。

圖為巴基斯坦富商達伍德（Shahzada Dawood）及19歲兒子蘇爾曼（Suleman Dawood）。（資料照／路透社）
圖為巴基斯坦富商達伍德（Shahzada Dawood）及19歲兒子蘇爾曼（Suleman Dawood）。（資料照／路透社）

克莉絲汀說，父子倆原本差點趕不上這趟旅程，因為前往加拿大紐芬蘭省（Newfoundland）聖約翰（St. John's）的原訂班機取消，下一班飛機又延誤，一家人當時很焦急，擔心第二架飛機也被取消，現在回想起來，她真希望第二架飛機也取消起飛。

圖為極地王子號。（資料照／美聯社）
圖為極地王子號。（資料照／美聯社）

最終達伍德一家四口仍趕在15日半夜登上停泊在聖約翰碼頭的母船「極地王子號」（Polar Prince）。

克莉絲汀說，極地王子號上的房間相當狹窄，只有臥舖，他們每天要上12小時課程，從上午7點持續到晚間7點，包括鐵達尼號殘骸、此趟旅程的安全性等，她坦承有些課程聽不太懂，主要是工程方面的課程。

圖為駕駛員、海洋之門執行長拉許（Stockton Rush）在泰坦號控制室。（資料照／美聯社）
圖為駕駛員、海洋之門執行長拉許（Stockton Rush）在泰坦號控制室。（資料照／美聯社）

除了工程課程，克莉絲汀說，同樣在這趟旅程中罹難的海洋之門執行長拉許（Stockton Rush）也講述了其他深海故事。

她說全家人都沉浸在即將展開的冒險，先生尤其喜歡77歲法國退役海軍納若萊（Paul-Henri Nargeolet）的冒險故事，納若萊是全球最重要的鐵達尼號專家之一，有「鐵達尼先生」之稱，他此趟不幸同樣葬身海底。

77歲法國退役海軍納若萊（Paul-Henri Nargeolet）資料照。（資料照／美聯社）
77歲法國退役海軍納若萊（Paul-Henri Nargeolet）資料照。（資料照／美聯社）

克莉絲汀說，納若萊向大家介紹了自己37次潛入鐵達尼號殘骸的經驗，其中一個故事是潛水器失去通訊，他被困在殘骸區3天，結果達伍德只是轉頭對克莉絲汀驚呼：「我的老天，這太酷了！」

乘客也被告知登上泰坦號時必須穿上厚襪子及羊毛帽，因為潛入海底後溫度會愈來愈低，下潛前一天也必須進行低渣飲食（low-residue diet），降低食物消化後在腸道留下殘渣，出發當天也不能喝咖啡。

泰坦號資料照。（資料照／美聯社）
泰坦號資料照。（資料照／美聯社）

她說拉許告訴大家，為了節省電池電力，下潛時泰坦號會關閉頭燈，因此下降過程中會「漆黑」一片，幸運的話，有機會看到發光海洋生物在一旁悠游，乘客能將喜愛的音樂下載到手機，艙內能用藍牙播放音樂，不過拉許禁止播放鄉村音樂。

18日清晨5時，所有人聚集在甲板上準備登上泰坦號，克莉絲汀描述準備過程看起來相當順暢，「你看得出來他們之前做過很多次了」。達伍德及蘇爾曼穿上制服、防水褲、橘色防水夾克、鋼頭靴、救生衣及頭盔，出發前先秤重，然後留下合影。

克莉絲汀和17歲女兒阿麗娜（Alina）看著5個人進入泰坦號，潛水員關閉艙門，栓緊艙外的螺栓，她形容「是個美好的早晨」。

圖為救難人員打撈起泰坦號殘骸。（圖／路透社）
圖為救難人員打撈起泰坦號殘骸。（圖／路透社）

克莉絲汀說，當天上午她聽到有人說泰坦號失去通訊，她詢問技術人員後被告知不用擔心，因為通訊可能不可靠，如果發生問題，旅程會終止，潛水器會放掉自身的重物後浮出水面。後續又有人告訴她，不知道泰坦號在哪裡，克莉絲汀望向海洋，希望看到潛水器浮上來，不過5天後只等到找到殘骸的消息。

文章來源：Titan Five's final descent to the bottom of the Atlantic was in total darkness while they listened to music and bioluminescent sea creatures floated by before the sub imploded, victim's wife reveals
文章來源：How doomed Titanic sub passengers spent their final moments
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