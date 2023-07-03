新北市一名父親疑因不滿就讀國小的女兒考第5名，生氣的拿藤條抽打孩子腿部40多下，在臉書貼文寫下「這學期考第五名的下場喔！」還將影片PO上網，引發網友暴動肉搜，該名父親隨即關閉臉書。對此，新北市社會局表示，學校、社工及家防官今已前往家訪，確認孩子安全，並提供親職教育指導及協助孩子向法院聲請保護令。

女童父則在臉書貼文表示，這次網路延燒事件，新北市社會局、學校與警方並無怠惰，他們在第一時間已經處理好孩子的事情，解釋當初將影片PO上網，是給身邊親朋好友知道這件事，並非刻意散播。

女童父說，父女倆怎麼也沒料到影片會被散布出去，但覺得「畢竟人家當初可能也是善意，誤以為孩子被家暴」，對於網友們的關心，感到非常抱歉，也收到不少善意提醒，謝謝關心的群眾。

對於網友起底2019年他曾狠心把女兒理成光頭，爸爸也解釋說，當時他亂下標題，想說好友們看到會嚇到怎麼好像很嚴重，真實情況是女兒當時頭髮少又短在學校被笑，經討論後決定長痛不如短痛，理掉頭髮重長試試，現在情況已稍微好一些。

女童母則說，錄影是為讓女兒警惕，他們不在乎女兒考第五名，而是在乎她對待考試的態度，女兒個性粗心大意考卷寫文從不複檢，且考前常偷玩3C，考前就叮嚀過如狀況不好會處罰，這些女兒都是知道的。

教育局表示，校方知悉後立即進行通報，由專輔教師、學校社工協處，請該生家長先行撤除臉書貼文；並立即啟動輔導關懷程序，先由導師臨案輔導關懷，並帶該生到學校保健室做傷口的初步處理。輔導室會於暑期持續關懷該生的身心狀況，並評估以家訪、小團輔之方式協助該生心理狀況復原，並持續與該生家長溝通正向管教方式。