澳洲名將基瑞歐斯（Nick Kyrgios）本周宣布回歸大滿貫賽事，首輪對手都安排好了，但隨即又改口退出溫布頓網球公開賽。基瑞歐斯去年奮勇殺進決賽，力戰4盤之後不敵喬柯維奇（Novak Djokovic）。基瑞歐斯於膝蓋手術之後計畫回歸，現在他自曝手腕有傷必須放棄。

基瑞歐斯在IG限動寫道：「我很難過地說，我必須退出今年的溫布頓，我盡己所能在手術之後再度進入溫布頓球場。我在馬略卡草地賽的那周感覺手腕疼痛，保險起見我去做檢查，結果是韌帶撕裂傷。」

今年大半年基瑞歐斯因為膝蓋半月板撕裂傷而缺陣，他在6月中的草地賽季回歸，取得溫網第30號種子。這次的溫網加上澳網、法網，他連續錯過3個大滿貫賽事。特別澳網是他家鄉的比賽，他稱為「生涯最重要賽事」，無法參加讓他格外心痛。

基瑞歐斯表示他一定會回來，暫時未能給出回歸時間。由於比賽還未打，預定的對手戈芬（David Goffin）將會改戰其他選手。基瑞歐斯先前對喬柯維奇的交手紀錄是2勝0負，在溫網決賽遇到全力狀態的喬柯維奇才落敗。在網球四大賽之中，基瑞歐斯去年打進溫網決賽是生涯高峰，他在澳網、美網的最佳成績都是8強止步。