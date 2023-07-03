「抖音男神」耀樂日前指控藝人炎亞綸與未成年時的他，發生性關係，還拍攝影片。士林地檢署分案調查，端午節連假期間，耀樂製作筆錄後，3日檢警搜索並約談炎亞綸到案，炎亞綸上午與2名律師至北市婦幼警察隊應訊，尚未決定是否要移送地檢署。

此外，由於根據相關指控，檢警不排除炎亞綸拍攝違法性愛影片不只一起，檢警搜索炎的住處及多個處所，查扣電腦、平板、手機等物品過濾，將清查有無其他人受害，或涉及其他犯罪。中午炎亞綸做完筆錄，警方帶同他回住處等處搜索中。

媒體質疑炎亞綸為何可搭乘警方偵防車，直達警局應訊，是否藉此躲避媒體拍攝曝光？警方澄清指出，警方受檢察官指揮合法通知相關人士到案，為確保後續偵查作為，才使用偵防車陪同炎亞綸回住處搜索，目的是擔心證據被湮滅，絕非特權。

且因為警方僅有傳喚通知書，沒有拘票，擔心炎亞綸不配合，才會用偵防車載炎一起行動，希望他能配合調查。