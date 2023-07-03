富蘭克林華美投信認為，全球經濟景氣仍在衰退與擴張的分野，聯準會也卡在寬鬆與緊縮的臨界點，市場仍具波動，故建議投資人不妨利用AI新科技、中國A股、特別股及固定收益(債券型)基金互為搭配，以打造第三季降低波動、強化收益性的投資組合。

凱基投信表示，美債殖利率下降環境中，REITs表現更勝整體股市，建議資產配置布局REITs部位，既能以需求穩健、定價能力強的REITs子產業挺過景氣放緩階段，也能享受更勝單一股票佈局的投資吸引力。

富蘭克林華美AI新科技股票基金經理人楊金峰表示，就股市的投資方向來看，AI新科技的成長趨勢仍是以年複合成長率達38%的速度成長，當然隨著市場對於AI應用的開發，算力、算法和平台則是重要的三大方向，台灣市場剛好也不乏AI晶片、AI伺服器等硬體研發製造廠商，相關的成長趨勢帶動，科技股中長線仍具機會，建議投資人應長期持續布局。

除了追求AI新科技成長，也不能略過從疫情中慢慢復甦的中國，富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達表示，中國的政府政策包括:1.減稅降費等系列移轉性操作優化收入分配，2.定向寬鬆精準支持重點領域與薄弱環節，3.積極推動自由貿易協定與跨境電子商務，這些政策推動，皆有利於數字經濟與大消費的方向，投資人不妨趁目前仍在起漲點介入。此外，除了AI高科技與中國陸股外，具固定收益特性的特別股與非投資等級債等也是必要配置。

凱基實質收息多重資產基金預定經理人葉菀婷表示，REITs因具備租金持續成長、高股息與後續投資潛力可期等三大利基，可望成為市場矚目的焦點。葉菀婷進一步說明，以全球REITs子產業2023年預估租金成長率對比S&P 500 EPS年增率，可以發現REITs 9塊子產業當中，有8項今年租金預估年增率皆優於S&P 500的EPS預估年增率1.2%，最高的資料中心，租金預估年增率更達兩位數的13%，REITs子產業中僅辦公室預估租金年增率為-1.0%，略遜於S&P 500。可見在景氣放緩階段，受惠租金持續成長且租用率維持在相對高檔REITs子產業可望成為獲利能見度相對高的產業。