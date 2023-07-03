中醫大新竹附設醫院藝廊即日起到8月底，推出藝術家蔡汝恭「單純即永恆」創作展，26幅畫作題材包含風景、人物、動物等，讓往來醫院的民眾與院方醫護人員與藝術互動對話，院長陳自諒期盼透過美學的慰藉，滋潤病人和家屬的心靈，帶來正能量。

策展人陳昭賢邀請曾旅居紐約，現為新竹在地重要客籍藝術家蔡汝恭，到中醫大新竹附醫藝廊展出畫作，陳昭賢指藝術家蔡汝恭這次展出的都是30年以上的畫作，曾在美國休斯頓市，桃園及新竹等美術館展出，如今30年後在醫院展出，品質依然，經典重現，著實不易，也讓醫院呈現一股復古風。

蔡汝恭的畫作風格簡樸潔淨，也是對生命的體認與蛻變，更是歷經千錘百鍊技法琢磨的成果，擅長表現各式各樣的主題，田野、街景、建築物或者生活中顯現的人物、動物與靜物，作品抒情寫意、優雅唯美，透露真性情。

中醫大新竹附醫品牌行銷公共事務執行長張宜真指出，蔡汝恭的畫作有對自然風景的讚頌，渾厚的山形塑造氛圍與動勢的寒山春曉；有對動物的珍愛，成群結隊的麝香牛、鴕鳥、駱馬；有旅行異鄉的印象，紐約的街景，威尼斯的貢多拉；也有透過彩筆表達對世間人物的觀察，在單純含蓄中內蘊壯麗的生命觀照。