大陸電動車比亞迪與美國特斯拉競爭相當激烈，尤其比亞迪靠著低價策略逐步擴大市佔率，連續四季在全球電動車總銷量上擊敗特斯拉，成為全球霸主。前立委蔡正元點出關鍵在於，大陸當局當時的重要決策與遠見。

蔡正元在「不演了新聞台」提到，此狀況突顯政府在決策上很重要的原因，大陸國家主席習近平上任後，喊出「飯碗捧在自己手上」的目標，尤其大陸卻乏石油，要想辦法解決能源的問題，於是開始發展電動車，經過十年的努力逐步成熟。

蔡正元也以日本的案例補充說道，「安倍的三支箭沒有想到綠能產業，但大陸默默發展電動車，為了減少碳排量、溫室效應及最明顯的進口石油量，全力發展電動車，當時日本還瞧不起，只想發展氫能車，看不起電池產業。」

雖然比亞迪靠著低價策略、高CP值的策略殺出一條血路，但蔡正元認為，比亞迪某個層面上應該要感謝特斯拉，馬斯克強烈的個人風格、車子新潮的外型、奢侈品定位讓大眾認識電動車。

蔡正元說：「這是特斯拉最了不起的功勞，成功打開電動市場，大陸打蛇隨棍上，一掃先前車子設計土土的樣貌，現在一台比一台新潮，加上價格取勝，成功打破行銷障礙。」