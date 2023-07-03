國際營養師王荐宏（左起）、山本富也董事長林伸坤、總經理謝宜蒨、王中平、總裁鄭榆錚、執行長白洛霆都出席盛會。（山本富也提供）

王中平受邀擔任活動大使，演唱企業形象新歌〈這次！我一定要〉。（山本富也提供）

王中平受邀擔任活動大使，接下來也會主持新節目，並和好友合組大叔快閃團。（山本富也提供）

「山本互聯網」7月1日在高雄巨蛋舉辦「六週年生日相聚此刻演唱會」，巨星輪番上台慶賀獻唱，活動大使王中平演唱新歌〈這次！我一定要〉，他開心表示：「很開心演唱新歌喚醒我的年輕魂，讓我重返20歲啦！」山本富也董事長林伸坤、總經理謝宜蒨、總裁鄭榆錚、執行長白洛霆與國際營養師王荐宏皆出席盛會。

山本互聯網日前舉辦生日演唱會，由天王天后吳宗憲與天心攜手主持，知名歌手吳克群、蕭煌奇、玖壹壹與謝金燕等輪番上台獻唱，王中平演唱企業形象新歌〈這次！我一定要〉，王中平熱血上身，飆高音超過10秒，展現鐵肺魅力，與老闆們一同合唱新歌，還走下舞台互動，現場氣氛嗨到最高點。王中平笑說很新鮮，新歌難度高，大家一起來挑戰很有成就感！而這場生日演唱會，共湧入上萬名經銷商到場慶賀，台上台下熱情互動。

山本富也董事長林伸坤表示，公司成立6年至今業績成長5倍，第1年即有5億的業績，每年都以倍數的成長，而這場慶生會投入7000萬的製作預算，除了邀請歌手獻唱同歡，還有眾多的精品禮物分享回饋經銷商，有保時捷休旅跑車，更捐贈一台復康巴士給高雄市政府。

此外，星星水產更提供1260份高級伴手禮，最特別的則是邀請製作人創作公司形象歌曲，邀請活動大使王中平演唱，這也是業界的首創。

總裁鄭榆錚則表示因為疫情，原本兩年前舉辦的公司慶生會延至今，剛好迎來6週年慶賀更有意義，希望藉由此次演唱會，讓公司邁向國際化，鄭榆錚更開心分享公司的品牌專利，目前已獲23國的國際專利認證，包括美國、加拿大、日本、中國、泰國、越南、菲律賓與新加坡等國，公司產品也會在這些國家販售，在公司成立6週年進軍國際計畫展開，真是振奮的好消息。

王中平雖然是中年大叔，演唱企業形象新歌〈這次！我一定要〉時所有的初心都重回，很開心挑戰成功。他笑說，「感覺我是20歲的熱血青年，演唱一點都不違和，歌曲有些難度，飆高音讓人舒暢，與年輕的老闆們一起演唱很有趣，這是近年來我很少嘗試的國語輕快曲風，很開心受邀擔任活動大使！」

他也分享自己平日很愛爬山、跑步走路，曾經由宜蘭三星徒步走路到新北的三峽，走了5天，邊走邊玩欣賞沿途風景，平日更與老婆一起吃保健品，再加上運動與飲食均衡，這些都是保持年輕體力的撇步。

此外，他的愛女韓菲出輯受歡迎，讓他這個星爸也開心，不僅陪女兒上廣播節目，還自告奮勇擔任司機，不料卻被女兒婉拒，「我自願當保母還被嫌棄，8月金門花火節女兒要去演唱，我也想跟，剛好可以去金門旅遊，但她卻說不要啦，我就不敢跟去了，怕她不開心。」他對於女兒的演藝表現，感到相當欣慰，至於被問到會跟女兒邀歌嗎，他則笑說「我們的風格完全不同，還是各唱各的比較好！」