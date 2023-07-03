侯友宜拜訪模範父親代表王見福。（王揚傑攝）

侯友宜拜訪模範父親代表王見福。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜3日拜訪新北市模範父親王見福。（陳君瑋攝）

新北市長侯友宜3日拜訪新北市模範父親王見福。（陳君瑋攝）

新北市長侯友宜今（3）日上午到中和區拜訪年度模範父親代表王見福，稱讚王見福不但教養3名子女成功，也擔任鄰里的志工不遺餘力，是所有父親的典範，他自愧弗如，說自己當不了模範父親。王見福和妻女連聲說道，市長忙於公務，是新北市民的好家長，是模範市長。

73歲的王見福與妻子育有3女，但3位女兒都有家族性氣喘病，他自嘲「家有3千金，我肩上也有3千斤！」女兒小時候深夜氣喘發作，無法平躺著睡覺，他就會徹夜陪伴，把自己的身體當成背墊，讓女兒靠著睡覺。

王見福對女兒的教育及品德培養也極為重視，長女取得雙博士學位；次女為台大財金系，目前任職於公職；三女為輔大德文所碩士，10年前赴德國任職定居。

對於獲得模範父親代表，王見福將榮耀歸功妻子梁美香，表示全都靠妻子的辛勞和付出；梁美香也曾於2011年榮獲中和區模範母親。

侯友宜表示，模範父親王見福不但把3個孩子養育得非常成功，更重要也擔任里內的環保巡守跟佈老志工，照顧我們鄉親，尤其他的夫人也當過模範母親，所以這對夫婦是模範父親、模範母親的楷模，所以特別來向他們恭喜，祝福他們父親節快樂。

侯友宜與社會局副局長許秀能、中和區長楊薏霖、新北市議員陳錦錠、金瑞龍等人一同向王見福祝賀，並由侯友宜致贈文山包種茶，邀請王見福一家人參加市府15日的表揚模範父親大會。