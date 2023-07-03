新竹縣客家人口比率近7成，縣長楊文科致力復振客語和發揚客家文化，鼓勵民眾參加客認證，縣府去年推動客語成效獲客委會佳等第一名肯定，10個鄉鎮也分獲評優等及佳等，共獲獎勵金880萬元，獎勵金與得獎機關數均創歷年新高。

楊文科近日前表揚績優的鄉鎮公所、協助公部門機關開設客語能力認證班的15位客語薪傳師及通過客語能力認證績優單位。表示客語及客家文化的推動與保存，一直是縣府施政的重點目標，也祭出客語認證獎勵辦法，期透過全國最高獎勵金機制來鼓勵民眾學習客語，傳承客家文化。

楊文科也感謝客語薪傳師的貢獻，讓新竹縣不只客家人，連閩南人、原住民等都會講客家話，希望客語薪傳師繼續努力，與縣府及各鄉鎮市公所攜手讓新竹縣推動客語的成績更上一層樓。

民政處長賴江海表示，為鼓勵民眾參加客語認證，去年將初級認證獎金從1000元提升至1500元，中級2500元、中高級則是3500元，今年再加碼300元，提高為1800、2800及3800元，高級認證更由5000元調高至1萬元。

統計，新竹縣去年報考各級客語能力認證的有3349人，通過認證人數1611人，分別為初級1232人、中級285人、中高級94人，報考與通過人數均為歷年新高，也體現獎勵金制度有明顯成效。

新竹縣各鄉鎮公所的評核成績也是歷年最好，有4個公所獲得優等，其中芎林和寶山鄉公所各獲得150萬元獎勵金，北埔和竹東各獲得100萬元獎勵金，得到佳等的峨眉、橫山、新豐、湖口、關西和新埔，各獲得50萬元獎勵金，再加上縣府佳等第一名的100萬元獎勵金，合計共獲880萬元。

另外，縣府也給去年各局處及各鄉鎮市公所客語認證執行績優單位獎勵，縣警局和衛生局通過認證人數均達31人以上，獲頒5000元團體獎勵金，消防局、地政處、湖口鄉公所通過人數超過21人，各獲4000元團體獎勵金。而民政處、社會處、稅務局、新竹瓦斯公司、竹北、新豐、竹東及芎林等公所通過人數均達11人以上，各獲3000元團體獎勵金。