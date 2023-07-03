民眾在臉書社群「爆料公社」指控，承億文旅在日月潭的飯店「潭日月」，官網寫著「6歲以下免費入住」，未料2個未滿3歲根本不佔床、不算人頭的幼兒，竟要他加價1萬元升等，po文者不敢置信詢問：「3歲以下不佔床，不是不收費？」櫃檯回覆：「不是收費的問題，是人頭的問題。」痛斥業者玩文字遊戲，根本是詐欺。

業者指出，為確保每一位旅客皆享有優良的住宿品質，官網說明「雙人房最多可加一人（入住人數最多三人），但不可加床；未滿六歲不收費，六歲以上加人費用含盥洗備品及早餐須加收每人1100元。」當時櫃檯是善意建議客人改為雙人房2間或改四人房，差額是因為房型差異，絕對不是一個嬰兒要加收1萬元。

南投縣府消保官指出，有關日月潭旅行業者於官網登載6歲以下幼兒免費住宿，業者就不能以任何方式收取幼兒費用，否則違反《消費者保護法》規定，刊登不實廣告，消費者因信賴廣告受有損害，刊登者與企業經營者負連帶損害賠償責任。

另依《南投縣消費者保護自治條例》規定，商品服務提供之資訊如有誤導或隱匿之行為，得依規定處4萬元至8罰鍰並得按次處罰。如經查證屬實，業者不實廣告影響消費益，將可依規處理。