24歲大陸偶像蔡徐坤深陷桃色風波，不但與女粉絲一夜情懷孕，他的媽媽還涉及秘密錄音等，他沉默八天後，今天首度發文道歉，否認強制墮胎、C女非未成年、沒有涉違法。不過，大陸狗仔於今(3)日中午爆料他竟然還一位未成年的秘密情人「W小姐」，兩人發生關係時，女方年僅17歲，狗仔也曬出兩人的親密照與女方還原當時情況的錄音檔。

據大陸狗仔懂瓜呱透露，該女粉家境優渥、長得漂亮，13歲就開始追星蔡徐坤，2022年2月24日出席精品品牌Prada活動，近距離為偶像拍照、錄影片，當時還透過人脈加偶像微信，狗仔在直播公開W小姐視角的蔡徐坤活動照。

W小姐向狗仔透露與蔡徐坤對話截圖，要她去找男方活動現場等待，兩人一同回家，而她上車手機就被收走，當晚就發生親密關係，而兩人以「火車便當」的姿勢合照，被當時的工作人員偷拍。

而8月時，蔡徐坤又在Prada活動上見到W小姐並約她在酒店見面，兩人因故發生爭執不歡而散，自此就刪除聯絡方式分開。此外，W小姐還透露與蔡徐坤發生關係時未滿18歲。豈料，直播中蔡徐坤大動作在發微博回應，「純屬造謠，已去報警！照片不是我！」接著就有粉絲挖出該張照片其實是一名大陸網紅拍攝的情侶生活照，上傳時間是2019年，質疑Ｗ女爆料的照片是假的。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。