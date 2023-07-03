300億元中央擴大租金補貼今天起開始受理，並且降低門檻，預計將能照顧50萬名租屋者。副總統賴清德強調，青年朋友在意的「居住正義」，是他非常重視的一項工作。面對居住問題，政府責無旁貸。「我們有責任推動多元住宅政策，來滿足民眾的居住需求！」

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針對行政院推出的擴大租金補貼措施，賴清德今天上午指出，青年朋友在意的「居住正義」，是他非常重視的一項工作。他在唸高中、大學時也是租屋族，能理解租金壓力對生活的影響。

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他說，面對居住問題，政府責無旁貸。我們有責任推動多元住宅政策，來滿足民眾的居住需求！從蔡英文總統推動遏止投機炒房的政策，以及他在行政院長任內，通過《租賃住宅市場發展及管理條例》確保租屋者權益，都是要為年輕人與租屋族的減輕負擔，持續努力實現居住正義的目標。

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賴清德強調，過去這段時間，執政團隊嚴守財政紀律，我們已連續6年歲入歲出有賸餘，更有餘裕能擴大照顧人民、投注各項福利政策，讓全民共享經濟成果。從今天9點起，300億元中央擴大租金補貼開始受理，並且降低門檻、擴大人數、加碼金額，預計將能照顧50萬名租屋朋友。

他鼓勵符合資格的租屋族，可以透過線上、郵寄或臨櫃，等三種方式便利申請，若是去年度就有租金補貼核撥紀錄，系統也會自動帶入資訊。

無論是在學學生、出社會的年輕人，賴清德表示，在外打拚所面對的負擔，我們都會盡全力來給予支持，讓大家能安心拚學業、拚事業，與青年朋友站在一起努力！