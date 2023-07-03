2023年新竹全國馬拉松挑戰賽暨日出茶太彩繪Fun路跑活動，報名贈品物超所值，縣長楊文科（中）等人歡迎大小朋友報名。（羅浚濱攝）

縣府推廣全民運動風氣，10月28日將舉辦跨界合作的「2023年新竹全國馬拉松挑戰賽暨日出茶太彩繪Fun路跑」活動，當天除可品嘗六角集團旗下餐飲品牌提供的多元美食補給，還有創意市集和彩繪體驗課程，報名贈品相當豐富，絕對物超所值。

縣長楊文科表示，此次彩繪路跑活動由縣府、新竹縣體育會、在地企業六角國際事業股份有限公司及永慶房產集團跨界合作，希望籍由趣味路跑促進親子互動，讓全家大小都留下美好回憶，提升各年齡層的運動意願。

新竹縣體育會理事長田耕豪說，路跑分為21、10、5公里，男女組前6名有豐富獎金，路線主要涵蓋文興路、興隆路、堤頂街及竹22芎林段，沿途可欣賞風景，還能享用美食，體育會並特別設計2公里短程賽事，希望讓大小朋友都能輕鬆體驗路跑，藉此向下紮根全民運動風氣。

六角國際董事長王耀輝表示，路跑就是運動健身跟美食的結合，此次路跑的美食補給站將由六角國際於賽道上提供旗下品牌餐飲美食，如春上布丁蛋糕、烘焙密碼麵包、段純貞牛肉麵滷味等，讓跑者參賽之餘也可盡情享用佳餚。

創意市集則由永慶房產集團的竹苗區加盟四品牌邀請台灣各大DIY、文創團隊到場設攤，多達近百攤，市集也會擺設新竹特色美食及當地小農的農特產品，讓所有民眾有得吃又有得玩！

此次活動特別跨界合作，特色彩繪只要報名路跑就可參加，彩繪活動分為「草、電、花、雨」四大區，運用肢體動作如揮棒、投球等完成繪畫，讓大小朋友感受彩繪的樂趣，縣長楊文科等人也在紀念T恤上彩繪。

會中請張穎豐老師講解並示範四大區的繪畫方式，花區利用手掌輕拍按壓出花朵，眾人印記堆疊成為一片迷人花海，草區藉由甩的動作來呈現強風吹過勁草的速度與線條，電區用噴射方式來呈現雷電的疾馳，雨區則透過丟球的方式做出雨點，力道大小決定這場雨的聲音及形狀大小。

報名即獲六角美食通APP-路跑美食1000元的優惠券，贈品相當豐富有奶茶人紀念T、活動紀念帽、運動型防水手機套、時尚太陽眼鏡、運動毛巾及活動當天市集150元抵用券，絕對物超所值！

活動即日起報名，早鳥禮前1000位報名者贈送由日出茶太提供的時尚後背包，1001至2000位則提供日出茶太環保杯套。活動報名連結：https://lohasnet.tw/HsinchuRun2023/