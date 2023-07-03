《平均地權條例》打房新制上路，央行祭限貸令，影響房巿，不過，台灣房屋集團歡慶40周年之際，宣布響應軍公教7月加薪，也同步為集團各直屬的事業體上千位同仁，全體加薪，加薪幅度3％-5％！

台灣房屋隨著企業集團化，經營布局和人才培訓都有快速發展，包括設置「離職復職中心」協助離職同仁職涯規劃，提供「員工家庭日」讓同仁可以兼顧家庭工作，且疫情期間提供疫苗假，和防疫津貼補助，都是優於同業和許多公司的員工福利。

不僅專精在「交易安全、專業服務、環境守護、資訊透明、社會公益」五大核心訴求，近年有感於社會企業責任，積極投入ESG＋的執行，並同步國際減碳議題，注重環境保護和關懷社會議題，三大具體內容包括「植樹造林環保減碳」、「友善蔬食關懷弱勢」、「樂齡健康智慧建築」等方向來執行EGS的實踐。

台灣房屋集團推動友善健康農場，發展亞洲健康智慧園區，因應氣候變遷，環境保護，2015年起台灣房屋「植樹造林增氧」，更是業界唯一率先，種植15000棵樹，每年吸收2500公噸的二氧化碳，且在新北、桃園中壢、新竹及苗栗等地區養護四大林場，長期種植數萬株綠林樹木，台灣房屋這項植樹運動至今仍持續中。

台灣房屋集團迎向40週年慶的活動中，除了表揚傑出員工之外，也邀請了植樹專家，演講「樹與人的重要關係」，提升員工對於環保的意識，和ESG的生活應用。

台灣房屋集團總裁彭培業表示，台灣房屋集團投資的「亞洲健康智慧園區」，今年8月即將落成。健康智慧園區，不僅為第五代健康宅提供了新的視野，更將成為台灣樂齡健康宅的新標竿！彭培業說，未來房市交易量無論多寡，有實力的企業，都要有能力，創新經營，掌握前瞻趨勢，強者恆強，才能永續經營發展，成為市場變動中的領航家。