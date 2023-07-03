汽機車未禮讓行人的罰款從6月30日起增加到6000元，此項交通法規一上路，不少駕駛近日控訴有行人在斑馬線「停格」，導致馬路出現嚴重堵塞。交通部長王國材今（3）日表示，警察會對行人違規進行取締並罰款500元。PTT鄉民對此則怒轟，「沒配套就硬推，當官真簡單」。

王國材今早受訪時表示，行人安全通過斑馬線，是政府現在力推的政策，美國、日本等國家，汽車遇到行人一定會停讓，但台灣駕駛尚未養成這個習慣，因此才要執法重罰的方式處理。另部分民眾在斑馬線上的行為造成交通延誤，會請警察協助取締違規並開罰500元，政府不會因此改變停讓行人政策。

王國材的說法旋即引發PTT《八卦板》上的熱烈討論，有鄉民留言怒轟，「完整配套都沒有」、「 煙花式政策，根本就沒有通盤考量」、「這種政府能改變交通地獄嗎」、 「檢舉什麼？行人是有人牌？搞笑」、「不是阿，你根本罰不到行人」、「等到警察來，行人早跑了 」、「政府無能呀，該政策就是分化行人與駕駛，讓雙方對立互咬呀」、「500元有符合比例原則嗎」、「 抄日本抄一半的。把責任丟給用路人，硬體軟體都不改善。好棒棒」、「擋你一個紅燈，警察一來人就走了」。

對於開罰在斑馬線違規路人500元的措施，PTT鄉民展開激烈辯論。（圖截取自PTT）

不過也有民眾站在行人一方稱，「可以不要開四輪」、「 推阿，不高興的就一輩子不要出門過馬路」、「500換你6000太划算啦！好玩兒好玩兒」、「成立行人通行辦公室」、「推！改善行人地獄，八卦要激推了」。