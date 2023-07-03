因疫情中斷3年的亞洲柔道公開賽，今年復辦後就有18個國家與地區，超過170人參加，台灣也有38人參戰，台北站的賽事昨（2）日告一段落，屏東縣長周春米大讚屏東女將沈奕君、沈奕熙姊妹分別奪下金牌、銅牌，邀請大家一起為選手應援，力拚2024巴黎奧運的參賽資格。

周春米今日在臉書表示，沈奕君、沈奕熙姊妹從小接受在枋寮高中的擔任教練的父親沈家成訓練，儼然就是真實版的《我和我的冠軍女兒》，也因為從小就有精實的訓練，如今在各大賽事中屢獲佳績。

周春米提到，剛結束的亞洲柔道公開賽台北站，有173為菁英選手參加，沈奕君在女子組第一級-48的組別中勇奪冠軍，沈奕熙也在女子組第二級-52的組別中取得季軍的好成績。

周春米指出，沈奕君取得的金牌是台灣在此次賽事中拿下的第一金，接下來選手們也會持續拚戰，只為取得2024年巴黎奧運的參賽資格，「每一場賽事都非常重要，我們一起為選手加油，期盼能前進奧運！」