1967年，畢業於台師大的史惟亮以及許常惠，發起民歌採集運動，錄製了大量的本土音樂。台師大音樂數位典藏中心將這些歌曲進行轉錄，並與原民會合作，將這些出版品送回部落，讓族人能擁有、聆聽與學習這些音樂，繼續傳承這些經典歌謠。

史惟亮以及許常惠當年錄製的本土音樂在國內已散佚，所剩的聲音檔案殘缺不全。但2013年，德國波昂東亞研究院一位曾是史惟亮好友的歐樂思先生，將當年完整的56捲錄音盤帶送來台灣，由台師大音樂數位典藏中心進行轉錄工作。

至於波昂東亞研究院擁有此批檔案的原因，則在於歐樂思1960年代曾幫忙好友籌措相關調查資金，因此事後獲贈一套錄音拷貝。

這56捲盤帶錄音在台師大，不但進行了轉錄，台師大民族音樂研究所的師生，更將此批擁有豐富原住民歌謠的聲音檔案帶回部落，重新尋找歌者，再次檢驗樂曲，做了深入的分析探討。今年年初，德國波昂東亞研究院將此批原始盤帶捐贈給我國國家檔案局，讓這批在海外流浪多年的國寶，再次回到台灣。

檔案雖然轉換收藏地點，但研究並沒有因此而停止。台師大從2019年開始，獨立進行研究後的出版，以饗大眾，2022年，原民會也大力支持對於此份早期錄音的出版，專家學者也開始加入陣營，共同參與寫作。

台師大表示，此次所出版的音樂，除了能明顯看到日本殖民時期對於原住民文化上的強力影響，且歌謠再次回到部落時，發現有些族人已經遺忘，例如高士排灣族的靈媒歌謠，僅現在高士唯一靈媒曾經聽聞過。

有些族人幾乎無法再演唱，例如寒溪泰雅族乘載族群遷徙的長篇史詩；有些歌謠則無法演唱得像當年那樣的精緻細膩，例如郭英男的馬蘭阿美族傳統歌謠。

在台師大與原民會的共同努力下，不但將研究後的出版品送回部落，讓族人能擁有、聆聽與學習這些音樂，更在出版品所在部落，進行了傳統歌謠的復振工作，讓年輕一輩的族人，能繼續傳承這些經典歌謠。