花蓮大橋橫跨花蓮溪，啟用迄今逾半世紀，由於梁底高程及跨距不足，且2018年0206大地震影響橋體安全，公路總局將斥資近24億元原地重建。（羅亦晽攝）

公路總局斥資近24億元重建花蓮大橋，今開工動土，縣長徐榛蔚（右二）、立委傅崐萁（左二）、及公路總局長陳文瑞（右一）等人出席，祈求工程順利。（羅亦晽攝）

花蓮大橋是市區往返台11線花東海岸公路的重要道路橋梁，啟用迄今逾半世紀，由於梁底高程及跨距不足，加上2018年0206大地震影響橋體安全，公路總局將斥資近24億元原地重建，考量橋梁位在斷層敏感區，將以抗震耐力佳的鋼箱型梁橋設計，今動土開工，待完成危險評估，預計9月拆橋，採半半施工，力拚2026年9月完工。

花蓮大橋橫跨花蓮溪，由一、二代橋組成，一代橋於1968年完工，為通往月眉及台11線的上游橋梁，二代橋2002年完工啟用，通往花蓮市區的下游橋，由於兩橋橋體梁底高程及二代橋南端跨距不足，且位在嶺頂斷層敏感區，2018年0206大地震造成橋梁位移60公分，經公路總局搶修現已恢復通行，卻隱含安全問題，考量橋梁使用年限、橋體安全及符合河川治理等需求，重建刻不容緩。

花蓮大橋重建工程在縣長徐榛蔚及駐美代表蕭美琴擔任立委期間向中央爭取獲得支持，2018年預估經費為14億，經調整相關細節，2020年以17億招標，卻碰上國際情勢改變及原物料飆漲等問題，前後流標13次，最後在立委傅崐萁與鄭天財接棒持續爭取經費，今年5月以23.93億元決標，今舉辦動土典禮，傅、鄭、徐與公路總局長陳文瑞一同出席，祈求工程順利。

陳文瑞表示，新花蓮大橋配合河川治理計畫，橋梁上構將抬升2.5公尺，防止颱風大雨造成的水患，且以鋼箱型橋梁增添抗震能力，工程採半半施工，預計2026年9月底完工。屆時橋長將增長至595米，總橋寬為24.8米，兩橋均含雙車道、慢機車及人行道，橋梁晚間採琥珀色光雕投影，保護花蓮溪出海口濕地的生態運作。

公路總局第四區養護工程處長林文雄表示，工程將會先拆除較老舊的上游一代橋，待完成危險評估後，預計9月底至10月初動工，施工期間開放下游二代橋雙線單向通行，上游橋完成啟用後，接著再進行二代橋的工程。