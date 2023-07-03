網紅耀樂日前指控藝人炎亞綸在他未成年時發生性關係，並偷拍影片，士林地檢署檢察官指揮婦幼警察隊3日上午約談炎亞綸到案，並持士林地院30日簽發的搜索票，同步執行搜索，中午12時許，炎亞綸乘坐偵防車前往天母西路的住處，以及炎的工作室等2處執行搜索，稍晚依搜索結果，報請檢察官決定是否移送地檢署複訊。

據了解，警方日前發出通知書，約定3日上午製作筆錄，炎亞綸今上午由2名律師陪同，過程中警方出示搜索票，由炎亞綸陪同前往天母西路的住處，釐清是否存有其他被害人的影片，警方將依搜索結果，請示檢察官後決定是否隨案移送。

警方30日已拿到士林地院核發的搜索票，配合檢察官的時間，通知炎亞綸3日上午到案說明，並未持有拘票，警方經由炎亞綸同意，配合先到天母西路的住處，結束後還要前往炎亞綸的工作室。

針對耀樂指控交往期間曾被強制發生關係及拍攝不雅片，炎亞綸日前突現身耀樂記者會，當場鞠躬向對方道歉：「我要在這裡再一次跟你說對不起，讓你承受了人生中不該承受的事情」，炎亞綸離開時還向媒體澄清，兩人是合意發生關係，絕對沒有做任何強迫意願的事情。