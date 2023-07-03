陳美鳳於2日迎接67歲生日，許多演藝圈好友出席陳美鳳的生日宴，陳美鳳也曬出不少凍齡美照，照片中有藍心湄、何如芸、簡沛恩、方馨、劉福助等人，連近日為戲剪了俏麗短髮的許瑋甯也現身，而近來演藝圈在「MeToo」運動的低氣壓中，陳美鳳提及演藝圈大翻車的現狀，也罕見發聲了。

藝人何如芸發文慶祝陳美鳳生日快樂，文中也轉述陳美鳳對現況的分享，何如芸寫下，「昨天，是美鳳姐生日，她在台上說，『雖然最近演藝圈氣氛有點低迷，但不要忘記，還是有努力工作的一群！』這也是我想說的，生日快樂！美麗的美鳳姐！」

陳美鳳也發文感謝大家的祝福，「滿滿的愛~不只你們對鳳鳳，鳳鳳對你們的愛更是滿滿滿，祝福全收心底！謝謝大家給的愛和陪伴，要一起繼續開心下去吧！也祝笑聲永遠那麼療癒口愛的娥子生日快樂，生日過完來要開始努力運動啦！」

事實上，陳美鳳曾說過去秀場時代的她很年輕，難免會遇到此事，舞台上吃吃豆腐是工作效果，私底下大家聚會聚餐，若遇到不舒服的肢體接觸，她會適時找機會換位子，屬於那種顧全大局，工作場合就以和為貴，不管主持人或是藝人，她不跟任何一個人有比較特別的關係，跟每一個保持友好關係就好。

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