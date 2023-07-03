日前才傳出，有一個家族22人前往澎湖旅遊，點了當地無菜單料理，除了主食是螃蟹粥外，其餘基本上都是螺肉，而且結帳時才看到，用餐金額竟然高達4.1萬元，這也讓不少觀看文章的網友十分傻眼。而後來也傳出，這間無菜單料理的老闆先前曾與藝人高捷合照，結果在發布合照時瘋狂地幫自己店家打廣告，就算高捷本人要求下架，該名老闆依舊無動於衷，今（3）日高捷在臉書發布聲明，表示已與律師商討，研擬法律追訴。。

高捷聲明全文

近日有民眾非經本人同意，利用與本人合照作為商業廣告行為，誤導大眾販售之商品或提供之服務與本人有關聯，此舉已嚴重侵犯本人肖像權，本人已與律師聯繫，研擬法律追訴。

所有和演員-高捷的業務合作，皆經由正式管道及高捷官方Facebook粉專和IG發布，其餘濫用及冒用之事皆與高捷本人無關！

以上聲明公告，請社會大眾不要遭違法行為受騙誤導，也希望之後和大家的合照，都是彼此相遇的美好回憶，不會再拿來惡意濫用。