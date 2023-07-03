迎接疫情後第一個暑假，高雄流行音樂中心將於15日在海音館免費舉辦「夏祭．青春旅程」制服演唱會，演唱卡司將由ØZI、Julia 吳卓源、Karencici、鼓鼓 呂思緯、閻奕格、謎路人等6組歌手輪流番唱。

高流提醒，「夏祭．青春旅程」高流制服演唱會於15日下午1時30分開演，為學生限定活動，已於KKTIX售票系統開放免費索票，每人限索2張票。入場需著學生制服或學士服，國中（含）以上需出示「學生證」或「證明學生身份文件」， 國小（含）以下持票著制服即可。歡迎所有同學穿制服、帶指定證件及票券參加，更歡迎外籍生同學也一起來欣賞台灣最受歡迎的歌手演出。

高流表示，為打造這場全台最大演唱會制服趴的青春魅力，現正強力募集同學們各種精彩的校園生活照，不論是團體照、畢業照或是自拍，都歡迎上傳到高流官方臉書（https://bre.is/3CqY4uK4），將有機會登上演唱會大螢幕，對著全場觀眾秀青春，分享難忘的校園甜美回憶。現場也將布置黑板造型簽名背板及演出藝人全身照立牌，讓參與的同學們簽名並留下祝福與合照，在高流留下啟程前的互道珍重與期待再見。

高流執行長丁度嵐指出，高流今年5月母親節舉辦「2023真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會，連續2天讓滿場長輩與家人度過充滿青春回憶的感動時光。緊接的「夏祭．青春旅程」高流制服演唱會，則是延續與年輕學子共同創造青春美好記憶的精神，規畫「學生限定、制服Dress Code」的限定版演出，邀請最受同學歡迎的多位歌手，一起度過一個有歌聲與歡笑的音樂午後。