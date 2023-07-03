國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨稱，當選後核二、核三廠不能除役，核一經專家評估後，「能啟動就再啟動」。對此，行政院長陳建仁3日指出，侯友宜身為新北市長，很瞭解核一廠已經不具備發電能力，而侯也說過，無法處理核廢料就沒資格使用核電，應負責且清楚說明核廢料該怎麼處理。

陳建仁上午出席台美 21 世紀醫療合作論壇開幕式，會前受訪時，媒體問及，侯友宜拋出核一能再啟動就啟動，行政院認為可行嗎？怎麼看台電回嗆新北卡核廢料，又喊重啟核一，是自我矛盾嗎？

陳建仁表示，核一廠2019年已進入除役階段，輸電線路和啟動的氣渦輪發電機，實際上都已經拆除，所以台電說明得很清楚，核一廠已經不具備發電的能力，身為新北市長的侯友宜，應該很了解這個狀況。

他質疑，侯友宜曾經說過，無法處理核廢料就沒資格使用核電，現在侯友宜要使用核電，「我想他應該很負責任、很清楚地來說明，到底核廢料應該要怎麼處理才好。」

此外，英國前首相、現任下議員特拉斯（Liz Truss MP）特拉斯訪台演講費高達320萬，藍營怒轟蔡政府用納稅人的錢來大內宣。

對此，陳建仁說，對於理念相同的國家對台灣的支持，政府都表達誠摯的歡迎和感謝，對於外賓來訪這件事情，外交部已經有所說明，一切的費用都是按照邀請外賓來臺演講、訪問的辦法來進行，所以大家不必要多所猜測。