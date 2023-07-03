桃捷與世紀綠能工商、龍華科大產學合作培育軌道人才。（呂筱蟬攝）

桃園大眾捷運股份有限公司3日在市長張善政見證下，與世紀綠能工商及龍華科技大學簽訂「產學攜手合作計畫」，為桃園三心六線捷運建設提早播下培育軌道產業專業人才的種子，期盼兼顧技職教育及就業，共創產學雙贏。

張善政說，近年鐵道工程技術發展及變化快速，高鐵、各縣市捷運持續佈建中，鐵道工程深具發展潛力，尤其桃園雖然現在只有機捷，但未來幾年將陸續增加捷運綠線、棕線、三鶯線延伸八德段等，桃園捷運需要很多人才投入，對學生而言，桃園擁有充裕、具發展性的工作機會，希望能吸引桃園在地、台灣各地、甚至國外的好學生一起加入桃捷行列。

桃捷公司董事長沈志藏指出，這項計畫今年9月由桃捷派工程師至世紀綠能工商開設捷運特色課程，為高二學生上課，讓同學瞭解軌道運輸技術；明年暑假則安排升高三的學生至桃捷公司實習，實習期間提供2萬6400元生活津貼，而實習最後有檢定，讓大家在高職畢業前能取得維修專業證照。畢業後，桃捷公司若有職缺將優先延攬學生，若希望繼續升學，則由龍華科大安排升學管道，讓學生兼顧就業與就學。

世紀綠能工商董事長賴文祥表示，與桃捷、龍華科大開啟三方合作，共同培育未來桃園捷運所需的營運、機電、維護專業人才，建立培育技能人力的模式，希望能帶動企業投入教育。龍華科技大學校長葛自祥說，參與計畫的學生，無論是想進入桃捷工作或想繼續進修，龍華科大都會配合保留專班名額，課程規畫也會根據桃捷公司用人需求進行調整，降低學用落差，讓學生能將所學用於實際工作。