新竹縣文化基金會舉辦首屆「匠心之夢」全國文創工藝競賽，「精巧組」由林芊秀創作的「一葉茶舟」 奪金獎。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣文化基金會舉辦首屆「匠心之夢」全國文創工藝競賽，「精品組」由陳建志以玻璃工藝創作的「大樹小米酒杯」得金獎。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣文化基金會舉辦首屆「匠心之夢」全國文創工藝競賽，有15縣市工藝家和創作者87件作品參賽，角逐14個獎項， 3日公布得獎名單，「精巧組」由林芊秀創作的「一葉茶舟」 奪得金獎，「精品組」為陳建志以玻璃工藝創作的「大樹小米酒杯」得金獎。

縣長楊文科表示，首屆「匠心之夢」全國文創工藝競賽，在不到2個月的徵件期間，便吸引到15個縣市的工藝家與創作者投件，最終入選50件作品，投件以台中市25％最多，次為新竹縣21％，接續為台北市、新北市與桃園市，最遠的也有宜蘭縣、花蓮縣與高雄市的作品參賽，顯現出台灣豐沛的文創能量。

楊文科希望藉由競賽鼓勵藝術家深層思考，如何將手上的藝術創作轉換為富含文化價值又具有實用性的商品，朝向藝術產業永續發展為核心目標。

評審團指出，首屆「匠心之夢」參賽作品皆具備在地特色與美學素養，參賽與得獎作品的原創性和精緻度都相當出色。

精巧組金獎「一葉茶舟」以火焰木花托加上天然樹漆、礦粉、蛋殼等，經過獨特的工藝技法，創造出兼具文化性和機能性的精緻文創商品。

精品組金獎「大樹小米酒杯」取材自新竹縣鎮西堡的巨木群自然景觀意象，以純熟的觀念和技術，製作出獨特的手工玻璃工藝品，

文化局長李安妤說，「匠心之夢」得獎作品都能看見卓越的工藝技巧，並延伸出具有文化底蘊且實用的文創品，未來再由文化基金會結合行銷資源共同生產商品，為藝術產業提供最實質的幫助。得獎作品將在8月17日在文化局美術館B1舉辦成果展，讓民眾都能一睹來自全台各地的匠人創作出的絕美文創工藝品。

首屆「匠心之夢」競賽的「精巧組」金獎，為以精細工藝技術獲獎的「一葉茶舟」，銀獎則是山茶花造型的「紅蘊──木質隨身印泥」拿下，銅獎為劍矢編織技法製成的「劍紋花器」奪得，評審特別獎由「木酢寶寶招財擴香石」獲選。

「精品組」金獎為玻璃工藝創作的「大樹小米酒杯」，銀獎為瓷土工藝結合精油芳香的「油桐花園」項鍊，銅獎為融合多種染布技法的「柿染環保袋」獲選，評審特別獎則是以電子霓虹科技創作的「極光杯」拿下。得獎名單已公布在新竹文化基金會粉絲專頁。