國健署去年7月起補助高危險族群接受低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，將四癌篩檢擴大至五癌，也讓台灣成為全球首個對肺癌家族史、重度吸菸者篩檢的國家。新制上路1年，在50萬個名額中，共5萬人接受篩檢，揪出531名肺癌患者，其中452人（85.1％）為 0～1期的個案。 衛福部長薛瑞元鼓勵民眾，及早發現、及早治療，治癒率可達9成以上，不管在財務、生活品質上都具有意義，呼籲符合條件的民眾早日加入篩檢行列。

肺癌是全球死亡率最高的癌症，我國2022年肺癌標準化死亡率為每10萬人21.8人，相較2011年的每10萬人26人，已下降16.2％，但仍然高居台灣癌症死因第1位，占了2022年所有癌症死亡數的5分之1。肺癌患者存活率較低，主要原因是早期肺癌無明顯徵狀，而出現顯著症狀時，診斷已多為晚期。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，早期肺癌（0及1期）的5年存活率可達9成以上，但第4期就急降至1成，不同期別的存活率差距甚大。2020年台灣癌症登記資料顯示，我國每2個肺癌確診個案就有1人未第4期，晚期個案占6成以上，錯過早期治療機會。

去年7月起，國健署推動肺癌篩檢，開放具肺癌家族史者（50～74歲男性或45～74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹診斷為肺癌），以及重度吸菸史者（50～74歲且每天吸1包菸場大30年，或每天1.5包菸20年）免費接受LDCT檢查。新制上路1年，50萬個名額中，共5萬人響應，揪出531名肺癌患者，其中452人都屬於早期個案。

薛瑞元表示，肺癌的早期治療相當有效，及早治療就不必適用標靶藥物，不管在財務、生活品質上，都是具有相當意義的，希望符合資格的民眾及早加入篩檢的行列。台灣肺癌學會理事長楊政達表示，肺癌是沈默殺手，在腫瘤還小的時候就可能遠端轉移，要改善死亡，最好的方法就是及早發現、及早根除。

林莉茹表示，目前國健署正研議是否擴大肺癌篩檢適用對象，仍在搜集相關實證，未來不排除將慢性阻塞性肺疾病（COPD）納入適用範圍。楊政達提醒民眾，不是做過一次檢查，檢出陰性就代表終身有保障，篩檢正常者，仍應每2年追蹤一次。一旦發現異常，就應與醫師討論是否開刀、追蹤或接受進一步的檢查。