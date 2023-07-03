警方將16人全部移送檢方。（王揚傑攝）

警方將16人全部移送檢方。（王揚傑攝）

警攻堅職業賭場查獲毒品 沒人承認持毒全送辦

新北市海山警分局獲報板橋區新海路某民宅暗營職業賭場，今（3）日凌晨持搜索票前往攻堅，逮捕賭場負責人、員工及賭客共16人，查扣賭資72萬元、海洛因7包、安非他命1包及吸食器等證物，由於在場人全部否認持有毒品，警方遂以毒品及賭博罪嫌將16人全都移送新北地檢偵辦。

今天凌晨0時30分許海山分局偵查隊、新海派出所員及保大霹靂小組員警持搜索票前往查緝，前後包抄同時破門攻堅，當場逮捕賭場負責人余姓男子，把風陳姓男子及賭客14人，查扣賭資72萬元、天九牌、骰子、帳冊、點鈔機、海洛因7包、安非他命1包等證物。

余男坦承自5月底至此處經營賭場，以日薪3000元聘陳男負責監看監視器畫面及過濾進出人員。至於查扣的毒品，在場所有人全部否認持有。

14名賭客本在警方依社會秩序維護法裁罰後，繳清罰款便可離開，但因無人承認持有毒品，警方只好依毒品罪嫌將所有16人全部移送檢方偵辦。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！