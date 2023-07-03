資金也持續力挺中小型股，萬在(4543)、晟銘電(3013)、其陽(3564)、廣運(6125)、韋僑(6417)、映泰(2399)、台灣精銳(4583)、振發(5426)、星通(3025)、華星光(4979)、仲琦(2419)、廣積(8050)，以及航運股的長榮(2603)及陽明(2609)高掛漲停。

AI伺服器相關個股及中小型股扮演多頭攻堅下，台股開高收高，順利站回17000點，成交量也明顯放量，終場加權股價指數約17084.2點，上漲168.66點，成交量約為3320.14億元；OTC指數為225.67點，上漲1.73點，成交量為810.64億元。

今天上市各類股以電腦設備類股表現最佳，上漲4.03%，其次是航運類股及電子零組件類股，分別上漲3.6%及2.77%，表現較差者為生醫類股、橡膠類股及化生醫類股，其中生醫類股下跌1.76%，橡膠類股下跌0.91%，化生醫類股下跌0.76%；上櫃部分，表現最佳為網通類股、上漲3.22%，表現最差為航運類股、下跌5.16%。

就技術面來看，今天台股在上週五美股止跌反彈大漲帶動下，指數開高收高，終場上漲168.66點，以17084.2點作收，順利站回17000點；元富投顧總經理鄭文賢表示，台股之前格局呈現『連破短天期均線，再破月線』狀態，高檔區17000點以上遇到月線反壓，16500點附近是大量附近，兩者具備壓力和支撐角色，未來最重要指標股應該是緯創(3231)和長榮，前者代表AI概念股多方指標，後者代表內需指標，目前強勢格局。全球通膨持續，國際股市震盪，NASDAQ和費城半導體指數震盪格局，未來走勢成多空指標，目前中線仍偏多。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，儘管台股短線技術面回測月季線支撐，不過美股止跌回穩，加以指標科技股如蘋果等股價續攀新高，帶動台股周一紅盤表現。近期大盤陸續進入除息旺季，航運股有資金及外資力挺，股價表現強勢，將提振市場信心，也有利接下來的台股除息行情表現；目前盤面的強勢族群AI 概念如伺服器、電源供應器、散熱、機殼等供應鏈續獲資金追捧，加以電子產業庫存調整接近尾聲，可持續留意相關業績題材。

鄭文賢表示，現階段布局，優先觀察法人鎖碼股或線型多頭股，操作觀念『型態突破買進或低檔築底買進』方式，電子股包括緯穎、合勤控、緯創和勤誠最具指標；另外非電子部分，航運和重電人氣股，包括長榮、和中興電和大亞是觀察重點，操作不躁進，逢低布局原則；台股中期幾個重要變數，其一、美元指數和新台幣強弱？將影響資金移動方向，短線台幣弱。其二、美國聯準會FED何時停止升息和降息？目前推估2023年底前都不會降息，密切觀察。其三、台股進入密集股東會，觀察美股重量級AI概念股走勢。