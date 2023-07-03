被譽為「永續諾貝爾獎」的亞洲企業社會責任獎日前在柬埔寨頒獎，台灣永續企業得獎數為亞洲之冠，包括玉山金控、信義房屋、台灣中油等ESG指標企業都入列，其中信義房屋以企業倫理為核心，從信義人到信義社會，開設信義書院培養永續人才，並於企業永續報告書中完整呈現兼顧利害關係人的永續作為，獲得人力投資獎與企業永續報告書獎2項大獎。

「亞洲企業社會責任獎」(Asia Responsible Entrepreneurship Awards, AREA)，由亞洲企業商會自2011年以來，持續在社會賦能、人力投資、健康促進、綠色領導力、企業治理、循環經濟領導力、企業永續報告和負責任商業領導力等類別中表彰成就，為亞洲評價最高的CSR獎項之一，主辦單位表示，今年共有19個國家、300多件申請，經過5個月的嚴格審查，評選出78個傑出企業或企業家獲獎，而台灣企業共獲得67個獎項，揚名亞洲。

今年信義房屋以「信義書院：永續人才十年養成」獲得人力投資獎，培養台灣永續人才包括開辦信義企業倫理獎座、企業倫理研究發展中心、MBA學程倫理教育、信義不動產研究發展中心，信義文化基金會劍橋大學中華管理學術講座等。

信義房屋獲得亞洲企業社會責任獎人力投資獎與企業永續報告書獎。（圖/信義房屋提供）

信義房屋表示，現今成為顯學的企業倫理課，10年前很少人重視也不了解，信義書院成立後，積極培育師資，鼓勵商學院老師到國外進修，並協助發展各項教材、課程模組，經過幾年努力，2014年於政大商院學大學部及碩博士班，開設企業倫理、社會責任必修課，從不被看好到被學界商界高度認同，也讓企業倫理在台灣教育扎根，更翻轉商學只有營利的概念。

而信義房屋獲得企業永續報告書獎，評審則肯定信義房屋兼顧各利害關係人的永續目標，並每年揭露、完整呈現信義房屋於永續發展上的努力與決心，2005年信義房屋發行第一本「公益年報」，至2009年共計發行5本公益年報，揭露信義房屋於社會公益面向上作為。

2010年信義房屋將資訊範疇擴大至企業承諾、公司治理、人才發展與關懷、環境保護與社會參與等面向，並參考全球報告書協會(The Global Reporting Initiative, GRI G3)的報告綱領，進行編撰「2009信義房屋企業永續發展報告書」，2016年第一次出版英文版報告書，2015年起陸續取得多項重要ISO查證，積極響應國際趨勢，因此獲得評審肯定。