明新科大因應半導體發展及AI時代企業數位轉型的人力需求，開辦專為「非理工科」而有志從事高科技產業所設計的STEM領域學士後專班，擴大STEM領域的科技人才培育，讓不是理工腦也能讀，「無痛轉生」科技業。

明新科大教務長杜鳳棋表示，科技產業需才孔急，為引導人才往半導體科技業發展，校方在112學年度開始針對「非理工科」而有志從事高科技產業者，辦理STEM領域學士後專班。

今年秋季班首度開辦「半導體封裝測試學士後專班」2班、「CIM(電腦整合製造)資訊工程師學士後專班」1班，每班招生名額皆40名，7月中旬公告簡章在校方網站，8月上旬開始網路報名與繳件，採書面審查，預計8月底放榜、9月初報到開學。

專班上課時間彈性，最快1.5年就可取得學位，除專業課程，也會包含矽格、力成科技、超豐電子、晶兆成科技、欣銓科技及欣興電子等科技大廠的業師教學及實習工作。

「半導體封裝測試學士後專班」是採「企業契合式訂單課程」與廠商共同育才模式，業師協同授課，以實作學習方式，從基本的物理實驗、化學實驗及電子學實驗打好基礎，接續學習封裝概論與實務課程，並安排比照正式員工的實習機會。

在學期間輔導考取工業局「智慧電子學院」的封裝／測試工程師能力證照，取得學位、通過證照考試，產學廠商將優先轉任更高職位或提高薪資待遇，創造「入學即就業，畢業即升遷」的學生與業界雙贏育才成果。

「CIM資訊工程師學士後專班」為培養製造業數位轉型人才，主要就業領域鎖定在資通訊及半導體產業的電腦整合製造。為建立非理工科者的數理邏輯及資訊基礎素養，課程設計著重於資訊基礎理論的理解與實作，像是計算機概論、基礎數位實務、資訊數學、電腦網路與資料庫系統概論。程式語言學習有C、Python、Java及網頁程式設計等，進階課程則包含人工智慧、物聯網系統及微處理器系統等，建立軟硬體整合應用能力。同時輔導同學參加Python與Java國際資訊專業證照考試，建立「證書＋證照、就業一把罩」的目標。

明新科大教務處表示，STEM領域學士後專班共48學分（包括實習學分），修業年限最快1.5年（3個學期）就可取得學士學位。上課時間彈性安排在平日夜間或周末白天上課，在職者可繼續工作，待業者可至產學合作廠商實習比照正職待遇，專為「非理工科」設計的課程，非常適合已有大學學歷想換跑道，或待業想朝科技產業發展的人跨領域學習。

明新科大杜鳳棋教務長舉例，去年有3位應用外語系的畢業生，利用校內半導體教學資源輔導，通過台積電面試，現在已是美國亞利桑那州廠的光罩工程師。證明非STEM領域、沒有理工腦都不是問題，只要有志從事半導體或數位科技產業，透過專業課程培訓，就能「無痛轉生」成為高科技人才。歡迎有興趣者前往官網查詢：https://reurl.cc/944x0d