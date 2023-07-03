周姓男工人躺臥於台11線產業道路斜坡路面休息時，遭轉彎車撞擊頭部，所幸駕駛隨即倒車，無造成生命危險。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

睡午覺竟差點見閻王！省道台11線116.5公里台東成功路段，正在進行路面刨除工程，中午時分，1名周姓男工人飯後躺在路邊午睡；不料，1輛黑色休旅車疑似因路面高低落差，視線受阻，轉彎時車輪撞上周男頭部，所幸李姓駕駛隨即倒車，男子送醫急救，無生命危險。

台11線花東海岸公路沿線陸續進行路面刨除、鋪設柏油工程，今午12時27分許在台11線116.5公里處南下方向，1名周姓男工人躺臥於一旁產業道路斜坡路面休息時，1名李姓駕駛開著黑色休旅車，準備右轉進入產業道路，疑似因路面高低落差，視線受阻，未注意到地上有人，車輪撞擊周男頭部，險些遭輾過，幸好駕駛驚覺車輪有碰觸異物感，隨即倒車，但仍造成男子頭部輕微撞傷、身上擦傷，警消獲報趕抵現場，為傷者進行初步包紮後送往醫院，意識清醒、沒有生命危險。

李姓休旅車駕駛經酒測值為0，他表示，因為車身較高，加上路面高低落差，所以完全沒有看到地上有人。

警方目前正調查釐清肇事原因，也呼籲工程人員休息時，務必遠離交通要道，找尋安全區域或是放置警示牌，以維護自身安全。