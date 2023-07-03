為協助非洲國家培育農業領域人才，教育部透過「非洲菁英人才培育專案」，由國立屏東科技大學規畫辦理「農業領域機構人才培育短期培訓班」，於今日開訓，25名非洲學員將參與3周培訓，學成後回到他們的國家協助提升農業發展。

在今天始業式中，史瓦帝尼王國大使館駐台大使、索馬利蘭共和國代表穆姆德、外交部、財團法人國際合作發展基金會、農委會與教育部代表與會，共同歡迎本專班學員來台。

教育部技職司長楊玉惠表示，此次參與培訓的成員來自史瓦帝尼王國、奈及利亞、索馬利蘭共和國、南非共和國等4國，他們分別是社區大學農業領域教授、研究員、農場經理人、農業部官員，這25人將在台灣進行3周的培訓課程，認識台灣的農業領域人才培育、相關設備、特色產業和發展現況。

「非洲菁英人才培育專案」為外交部、經濟部、衛生福利部、行政院農業委員、僑務委員會與教育部對焦非洲聯盟所訂立之「2063議程：我們想要的非洲」 所共同推動，其中在教育領域之計畫目標，期藉由我國高教之醫療、公共衛生、師資培育及職業訓練等優勢領域，協助非洲國家培育高階優秀人才。

教育部指出，本專班規畫為期3周（7月3日至21日)，由屏科大植物醫學系、動物科學與畜產系、熱帶農業暨國際合作系、農園生產系與農業科技研究總中心師資，共同規畫以友善農牧技術為主之課程。

配合業師授課，屏科大也將安排這群學員至台灣相關農畜產業觀摩交流，以強化參與學員基礎知識、提升實務操作能力及熟悉臺灣農業市場現況，另於課程中邀請財團法人國際合作發展基金會、農委會進行專題分享，包括介紹農業技術團等，是理論實務兼具的培訓。