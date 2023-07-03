UJin（左起）、紅心字會秘書長李顯文、金志遙一起做公益。（紅心字會提供）

韓國女歌手鄭有津（UJIN），來台推出全新單曲《Need you Love you》，找來台灣男歌手金志遙合作共同演唱，金志遙說：「一切都是緣分，我的英文名字是JIN，而她是UJIN，也是一樣的JIN，超級巧合的。」

曾經是YG韓國娛樂股份公司簽約的練習生，更成為女團BLACKPINK出道練習生的UJIN，現在也是女團D-unit的成員之一，首次來台宣傳新單曲，期間更不忘做公益，攜手金志遙一起擔任紅心字會的公益大使，對於即將到來的暑假，許多弱勢家庭的學童少了學校的營養午餐幫助，甚至有挨餓的風險，提前關心弱勢學童，呼籲大眾能夠為學童募集營養餐費，學童在假期時，也要注意自身安全。

第一次來台的UJIN，也用中文說：「大家好，我是UJin，很高興見到你們，請多多指教，我愛你們。」她對於台灣的美食相當期待，金志遙也盡地主之誼，帶她吃了小籠包、熱炒等小吃；紅心字會秘書長李顯文也準備了雞排、豬血糕、燒餅、粽子、愛玉、珍奶、鳳梨酥等美食，讓UJin品嚐，她也直呼最愛炸蚵仔酥、三杯雞、粽子、豬血糕和雞排。

說起兒童暑期安全，UJin在澳洲留學時，暑假和同學到海邊玩水，在比賽潛水憋氣，郤沒有注意已超過警告標示，游到了不安全的水域。還有一次在澳洲坐公車，在車上睡著，醒來的時候，自己卻到了一個陌生的地方，手機也沒電了，相當害怕。金志遙則是說國中時讀男校，難免比較血氣方剛，差一點就因為交錯朋友，變成大家所謂的「8＋9」。

問起最近台灣發生的性騷新聞事件，UJin也說，身為女性，對於這些事感到惋惜，希望受害者能儘快走出悲傷，大家多給予關注和安慰，希望這個社會會更好。金志遙也提醒大家，手機不離身，遇到不舒服的時侯，拍照、錄影或直接喊Siri來幫忙。