健保部分負擔新制7月1日起上路，民眾前往大醫院看病拿藥，至多得附上300元藥品部分負擔。掛急診者，在大醫院將收750元，在區域醫院收400元，診所則維持不變。在新制上路首日，健保署長石崇良率隊至北市聯醫、馬偕醫院視察，實地了解民眾感受，而健保署各區業務組也派員協同院所宣導，強化民眾諮詢管道。

衛福部上月底公告修正「全民健康保險保險對象門診藥品、急診應自行負擔之費用」，宣布部分負擔新制將在7月1日起生效。根據衛福部規劃，第1階段新制實施範圍為藥品及急診部分負擔，檢驗檢查不包含在內。

新制上路前，健保署於今年5月初針對進行網路民調，結果顯示，66.1％的民眾知道健保署推動「調整健保部分負擔」，交叉分析顯示，年齡越高者知曉度越高，其中60歲以上民眾知曉度達77％；調查結果亦顯示，有70.7％民眾支持調整「門診藥品」部分負擔收費機制，68.9％民眾支持調整「急診」部分負擔收費機制。

根據衛福部規劃，7月1日起，藥品部分負擔仍然維持100元以下免收，民眾在診所、地區醫院領藥的部分負擔上限不變，仍維持至多200元，但在區域醫院、醫學中心，上限則改為300元。慢性病連續處方箋方面，診所維持免收，其餘首次比照藥品部分負擔收取，第2、3次則免收。

前往急診就醫者，診所、地區醫院的部分負擔仍然維持150元，但區域醫院調整為400元、醫學中心調整為750元，取消依檢傷分類收費。低收入戶、重大傷病者，仍然維持免部分負擔，而中低收入戶、身心障礙者適用新制，但赴醫學中心掛急診，只需收取550元，在區域醫院則收取300元部分負擔。

由於新制上路初期可能有部分民眾在就醫時才知道相關收費調整，為讓民眾更快熟悉了解新制措施，石署長指示全力加強各式大眾傳媒讓民眾了解，健保署各區業務組也透過在地化通路宣導，並積極協同各級醫療院所，於民眾就醫時，即刻提供相關資訊。