為推廣「先誠實，再成交」的企業價值與社會責任，永慶房屋連續第2年與時報金犢獎合作「品牌形象廣告設計獎」，以新世代的創意視角，向社會傳達永慶房屋的企業價值。計有來自全球學子的2729件創意作品，其中有721件入圍複審及決審，於7月2日舉辦的金犢獎頒獎典禮揭曉前3名優勝者。

參與本屆品牌形象廣告設計獎複、決審的永慶房屋品牌經理謝博鈞認為，從學生視角探討永慶品牌價值的觀點，是企業重視的養分。

永慶房屋品牌經理謝博鈞表示，從學生視角來探討品牌價值，是企業重視的養分。（圖/時報金犢獎提供）

謝博鈞表示，作品中看到非常多原創性觀點，製作技術也越來越成熟。不過，大陸學生作品可看到更多樣性的文化表現；台灣學生因對品牌相對熟悉，作品觀點比較精準，反而創意方面沒有那麼奔放。

檢視學生作品的同時，謝博鈞認為要檢視對獎項的命題、策略單是否有優化空間，希望未來可以提供更多資訊，幫助學生對永慶房屋有更深入的理解，藉由創意作品傳遞公司的企業責任與核心價值。

金犢獎台灣評審團主席常一飛認為，製作廣告最重要的是如何與目標客群產生互動，在這方面，今年永慶房屋有不少作品執行得很好，有件作品特別令他感動。他表示，參賽者非常聰明，用簡單的手法傳遞非常細緻、精準的訊息，巧妙的運用環境媒體的特質，突破戶外看板本身應該呈現的樣貌，將內容從印刷變成體驗。戶外媒體常見的看板，變成一片透明但不清澈的板子，板子的另一側是原本應該被看清楚的資訊。

台灣評審團主席常一飛認為，今年永慶房屋有不少作品執行得很好。 （圖/時報金犢獎提供）

作品創意呈現茫茫房市中，永慶房屋本著「先誠實再成交」、堅持交易資訊透明的概念。消費者透過這一個霧面看板，與永慶房屋產生了互動，體會這家公司最在意的就是給消費者一個透明、完全不被遮掩的資訊。

綜觀今年參賽作品，常一飛認為有幾個特點。其一，因資訊傳播與地球村概念，即使身處不同地域，生活思維仍逐漸同步化，以往作品中常見的文化屬性或風格差異，今年大致消弭。其次，學生們的文字閱讀能力有點退化，文字琢磨力量變小，作品焦點大都放在視覺，非常可惜。

2023時報金犢獎頒獎典禮，7月2日下午2點於新北市政府3樓多功能集會堂舉行，公布年度金犢獎、銀犢獎及銅犢獎得主，以及各獎項的台灣優勝者。詳情請上時報金犢獎官網。