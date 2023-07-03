台中市大里區立人高中3日遭到台灣青年民主協會揭露，有學生投訴校方實施禁愛令，且學務主任還透過廣播系統恐嚇。對此，校方否認表示，有民眾向校方投訴學生在外過於親密，才向學生宣導，但若發現學生有親密行為，校方也僅會通知家長、善意提醒，並無禁愛令一說。

台灣青年民主協會指出，立人高中學校實施嚴格禁愛令，學生在學校或校車上被查獲情侶牽手、擁抱、摸頭，就會被叫到教官室去寫偶發單（書面反省），甚至會通知家長，有時會被記警告、小過，已違反教育部訂定「高級中等學校訂定學生獎懲規定注意事項」規定。

台灣青年民主協會表示，多位學生向教育部國教署長信箱、台中市長信箱投訴，指控學校管教行為違法且不合時宜。未料，蕭姓學務主任竟在上周結業式中，透過全校廣播向學生表示，「我知道你是誰，我很歡迎你直接到主任辦公室跟我直球對決」，呼籲主管機關應立即啟動調查，是否有公務員洩漏陳情資訊給校方，並應讓洩密者負起行政責任。

對此，校方表示，絕無此事，若真發現男女學生有親密行為，校方僅會通知家長，做善意提醒；學校會宣導學生間勿有太過親密行為，主要因為有民眾向校方投訴學生在外行為，且有學生在校車上有過於親密行為引起其他學生家長詢問，學校才會進行宣導。

校方也說，蕭主任事運動員出身才會談到「直球對決」，主要是希望學生們有事不必一再向外投訴，找他談談即可，並且語氣平和並未有威脅之意。另，教育局也並未將投訴學生的姓名告訴學校，希望外界不必猜測。