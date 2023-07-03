數據表示，由於整體經濟環境充滿挑戰，嚴重影響歐洲智慧手機市場，包括通貨膨脹、利率和能源價格居高不，以及消費者對可支配支出的謹慎態度等，使得歐洲智慧型手機市場第一季出貨量年降23%，成為自2012年第二季度以來智慧手機出貨量最差的一個季度。

Counterpoint分析指出，生活成本危機繼續給歐洲消費者帶來痛苦，導致2023年經境環境險峻，所幸也有好消息傳出，儘管與2022年第一季相比，三星的市占率有所下降，但它成功推出了最新旗艦Galaxy 23系列，表現相較前兩代好，且蘋果iPhone的市占率年增加有所增長，儘管這主要是因為它的下滑幅度小於其他一些供應商，不過，最大的贏家是小米，其已經從2022年第一季度非常糟糕的情況中恢復過來，是唯一達到出貨量增長的主要業者。